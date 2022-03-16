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"Российский народ мне не жалко": Панин рассказал о будущем РФ, извинившись перед Украиной

16 марта 2022, 11:43

Актер уже длительное время не живет в России.

Панин рассказал о будущем РФ, извинившись перед Украиной / instagram.com/actor.panin/

Российский актер Алексей Панин, который уже длительное время не живет в РФ, высказался о будущем своей страны и выразил сожаление происходящем в Украине.

Артист отметил, что ему в соцсетях много хейта пишут, но его это не волнует. На этот раз актер решил высказаться, почему ему не жалко россиян.

"Заблокированы независимые СМИ, все запрещено, россия превращается в Северную Корею. Российский народ мне не жалко, каждый народ заслуживает своего правительства. Навальный в тюрьме, Немцов убит, Политковская убита. Все, кто мог говорить, возглавить оппозицию и повести народ за собой, изолированы, убиты, уничтожены. Большая часть российского населения – зомби, огромная часть людей в россии боится, кто-то подлец, кто-то мерзавец", - отметил Панин.

Также он выразил надежду, что когда-то преступная власть падет и Россия наконец-то сможет стать нормальной, цивилизованной, демократической страной.

Читайте также"Больной психопат!": польский хит о Путине "взорвал" мировые чарты - его напевает весь мир"Честно говоря, я слабо в это верю – генетически рабский код очень сложно истребить. Очень жалко Украину, простите", - подытожил Панин.

Напомним, польский исполнитель Cypis написал рэп-композицию "Putin", которая через несколько дней стала "трендом" в TikTok и попала в чарты Spotify и Apple Music.

Также сообщалось, что украинские артисты Потап и Настя Каменских растрогали всех украинцев до слез. Рэпер написал жене патриотическую песню о войне в Украине.

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новости России война в Украине Алексей Панин
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