Российский актер рассекретил музыкальную группу из РФ, которая донатит для Украины

Российский актер Белый внезапно сделал признание в отношении российской рок-группы Би-2, которая также осудила войну.

Группа "Би-2" / Facebook

Популярный российский актер театра и кино Анатолий Белый, который осудил полномасштабную войну террористической России в Украине, назвав ее подлой, неправедной, кровавой и страшной, внезапно сделал признание в отношении российской рок-группы Би-2, которая также осудила войну.

По информации пропагандистского издания Стархит, актер анонсировал летний музыкальный фестиваль, где также принимают участие музыканты - группа Би-2. "А от "Би-2" будет целых два уникальных концерта в акустической и электрической версии, программа которых еще не была представлена ранее", - сообщил актер.

После этого, некоторые пользователи негативно отреагировали на анонсы и принялись говорить, что сейчас не лучшее время для таких мероприятий. Тут-то актер и "выдал" российских музыкантов. "Обозвать, судить, приклеить ярлык — ох, как все знакомо. А чуть-чуть узнать побольше информации, подумать просто головой — нет. Часть денег от концертов ребята отдают на помощь Украине. Они не афишируют это. Просто делают. Больше мне вам нечего сказать", — сообщил артист.

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"Вполне возможно, что после слов Анатолия Белого музыкантов "Би-2" могут ожидать проблемы в России, как это случилось недавно с прославляющим Украину Валерием Меладзе", - угрожают пропагандисты.

Напомним, ранее актер Анатолий Белый сообщил о "потоках ненависти", которые "хорошие русские" отправляют ему.

Актер обосновался в Израиле и откровенно радуется данному факту. "Встречи с новыми людьми — открытыми, талантливыми. Новые места. Новые впечатления. Выставки. Концерты. Съемки. Выступления. Впечатления. Такой насыщенной жизни у меня не было давно. Хочется сделать в Израиле что-то очень важное", - говорит он.

Ранее также стало известно о том, что российского комика Михаила Шаца, который был признан в РФ иностранным агентом за высказывания против войны в Украине, депортировали из Индонезии прямо перед его концертом на Бали.

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