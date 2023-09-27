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Российская певица боится, что ее испанскую квартиру отдадут украинцам

Алена Кюпели
27 сентября 2023, 23:10 обновлено 27 сентября, 23:14
Мало известная певица Калашникова теперь не скоро снова доберется до Испании.
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Певица Калашникова, которой теперь нужно облететь пол земного шара, чтобы попасть в Испанию / Коллаж Главред, фото The Voice

Некая российская певица Анна Калашникова пожаловалась на проблемы, которые мешают ей "подступиться" к ее квартире в Испании.

Как рассказала она пропагандистскому изданию МК.ru, теперь, чтобы отдыхать не только в Геленджике, "звезде" пришлось провести 40 часов в дороге.

"Представляете, Европа опять нам закрыла границы. Только я провела там полтора месяца и наладила старые связи в Монако, Франции, Испании, так снова закрыли прямую дорогу. Поэтому едем через Турцию. Три года назад я была в своей квартире в Торревьехе, это под Аликанте, и с тех пор никак не могла доехать, и вот получилось только что. Вы просто себе не представляете: три дня лесом, два дня — полем, чтобы туда добраться. Три перелета — больше 40 часов. И столько же обратно", - жалуется оккупантка.

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Калашникова больше всего переживала, что в ее квартиру заселят беженцев из Украины.

"Мы очень боялись нашествия оккупантов. Там с этим серьезная проблема. По испанским законам если они начнут там жить и скажут, что это их единственный кров, ты не имеешь права их выставить, хотя это твоя квартира", - говорит недалекая путинистки, не отличая слово "беженцы" от "оккупантов".

Напомним, ранее украинская певица-запроданка Ани Лорак, которая замалчивает вторжение РФ в Украину, откровенно рассказала о своих отношениях с одиозным певцом Филипом Киркоровым.

Позже Ани Лорак в мини разнесли за циничные опусы в ее блоге.Артистка вырядилась в платье, которое едва прикрыло ее бюст, и решила порассуждать про любовь.

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