Российская актриса дважды пырнула ножом своего любовника: ей "светит" 10 лет

Александру Дроздову обвиняют в том, что она напала с ножом на актера Илью Деля.

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Александра Дроздова и Илья Дель / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ilya.dell, суд РФ

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Из-за чего произошла поножовщина

В каком состоянии находится жертва нападения

Суд Санкт-Петербурга (РФ) отправил под домашний арест 26-летнюю российскую актрису Александру Дроздову по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщают в российском суде.

Дроздову обвиняют в том, что она напала с ножом на актера Илью Деля. По версии следствия, в ночь на 12 апреля Дроздова и Дель были в квартире на улице Казанской, где актриса "на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений" нанесла своему коллеге "не менее двух ударов в область груди колюще-режущим предметом". В тот же день Дроздова была задержана, ей предъявили обвинение.

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Дроздова ударила Деля ножом в ходе ссоры. По ее словам, Дель пришел выпившим, начался конфликт, в ходе которого актер схватил двухлетнюю дочь Дроздовой от первого брака. Испугавшись за ребенка, Дроздова нанесла удар ножом. Деля госпитализировали, на следующий день он должен был играть главную роль в спектакле "Театральный роман". Премьера прошла без него.

Деля экстренно госпитализировали и сейчас жизни Деля ничего не угрожает. Он якобы простил Александру и уже не имеет к ней претензий.

В ходе заседания суда представитель потерпевшего призвала суд проявить мягкость в отношении подсудимой, матери малолетнего ребенка, и оставить ей возможность выступать в театре. По месту работы девушки ей дали положительную характеристику.

Сейчас Александру взяли под домашний арест на два месяца. Расследование инцидента продолжается. Ей может грозить до 10 лет лишения свободы.

40-летний Дель играл в сериалах "Содержанки", "Вертинский" и "Фандорин. Азазель", а также в фильме "Цой". Дроздова также снималась в различных российских сериалах .

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