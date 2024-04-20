Россияне убили сестру популярного украинского певца в Одессе

Артист рассказал об этом в интервью, где признался в семейной трагедии.

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Melovin рассказал о смерти родной сестры / Коллаж Главред, фото Insider

Известный украинский поп-певец Melovin (он же ‒ Константин Бочаров) рассказал о тяжелой потере.

В интервью изданию Insider певец рассказал, что во время обстрела россиянами Одессы, погибла его 15-летняя сестра.

По словам певца, недавно во время обстрела он потерял сестру. "Помните, когда после взрыва чрезвычайники приехали спасать людей и прилетела вторая ракета? Это больно, это разрывает сердце. На следующий день я выступал на свадьбе. Натянул улыбку и уехал... Абсурд, но именно это и помогло мне прийти в себя и понять: "Жизнь — это здесь и сейчас. Не надо медлить", - рассказывает артист.

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Он также добавляет, что его родители живут в Одессе и при любой возможности он старается приезжать туда на несколько дней, а может, и больше. "В этом году был в родном городе дважды: в январе и марте, на день рождения папы. Ходил к морю. Хочу поехать туда с концертом. Одесса — особый для меня город, поэтому все происходящее там сейчас, каждый раз болит, вызывает переживание", - добавляет он.

Кто такой Меловин? MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин сделал каминг-аут бисексуалом на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.

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Напомним, ранее на своей странице в Instagram, он написал, что потерял близкого человека. "Одесса. Мое сердце не выдерживает. Я потерял еще одного родного человека, – написал MÉLOVIN. – Только что узнал, что среди погибших есть мои родственники", - написал тогда он.

Напомним, в 2021 году Melovin публично на музыкальном фестивале Atlas Weekend совершил каминг-аут - и поцеловал на сцене парня из своего кордебалета.

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