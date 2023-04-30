"Роль кикиморы бы не дал": Данилко ответил на "наезд" от путинистки-"Красной шапочки" Поплавской

Артист в целом только рассмеялся в ответ на оскорбления от путинистки-актрисы Яны Поплавской и сказал, что та никогда не отличалась большим умом.

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Андрей Данилко и Яна Поплавская / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Легендарный украинский комик и музыкант Андрей Данилко (более известный как Верка Сердючка) в крайне жесткой форме обругал актрису-путинистку Яну Поплавскую (у которой на творческом пути была всего лишь одна звездная роль ‒ в советском детском фильме "Красная шапочка"). В комментарии для УНИАН Данилко прокомментировал недавние обвинения Поплавской в свой адрес.

Она утверждала, что Данилко якобы "переобуется" после окончания украино-российской войны и даже "попросится" назад в страну-агрессор РФ.

Артист в целом только рассмеялся в ответ на такое заявление. И сказал, что она никогда не отличалась хоть сколько-нибудь заметным умом.

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"Тупоголовая путинистка. Она меня с детства бесила. Я ее терпеть не мог. Еще с детства чувствовал, что она вырастет и будет говорить такие вещи. Я бы ей роль кикиморы не дал", ‒ сказал Данилко.

Данилко считает ‒ поскольку Поплавской не удалось реализовать себя в актерской профессии, то она стала очень злым и завистливым человеком.

Напомним, ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру государства-агрессора с просьбой проверить певицу Аллу Пугачеву на предмет финансирования Вооруженных сил Украины.

"Прошу вас проверить Аллу Борисовну Пугачеву на предмет оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины", - говорится в документе.

Напомним, ранее российский юморист Максим Галкин, который поддержал Украину в кровавой войне с Россией, показал неожиданное фото своей супруги Аллы Пугачевой. На фото певица и жена Галкина танцует в легком летнем платье, игриво поднимая подол. "Одна из любимых фотографий. Два года назад на моём 45-летии", - подписал фото сам юморист.

Ранее также Алла Пугачева, которая не стала мириться с совестью и высказалась в отношении военного нападения страны-агрессора России на Украину, неожиданно обратилась к своему бывшему другу, композитору и "путинисту" Илье Резнику.

Смотрите видеосюжет об Алле Пугачевой:

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