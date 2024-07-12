Роды длились 47 секунд: Макс Чмерковский стал отцом в третий раз

Жена украинского танцора и члена жюри "Танцев со звездами" Макса Чмерковского Пета Мургатройд родила третьего ребенка.
Об этом Макс поделился на своей странице в Instagram.
"Его официально выселили от мамы, и он такой милый! Подробности о рождении позже, а сейчас мы хотели сообщить вам, что мама и ребенок чувствуют себя прекрасно, а роды в общей сложности заняли около 47 секунд! Ровно одна потуга. Также спасибо всем за прекрасные сообщения, которые мы получаем. Это очень много значит и очень ценно", - поделился счастливый многодетный отец.
Он также запостил фото, где показал свою уставшую жену на больничной койке. На руках она держала новорожденного сына.
Кто такой Макс Чмерковский
Макс Чмерковский - украинский танцор и хореограф, который долгие годы живет в США. В Украине он прославился благодаря участию в первом сезоне шоу "Холостяк". Тогда он выбрал себе в пару Александру Шульгину, с котором, впрочем, скоро расстался.
Чмерковский женат на американской танцовщице Пете Мургатройд. Пара воспитывает двоих сыновей - Шай-Александра и Рио.
Чмерковский активно принимает участие в американских танцевальных проектах, а также был судьей в украинском шоу "Танцы со звездами", которое выходило на канале 1+1.
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Отметим, что путь пары к второму ребенку был не простой. Супруга Чмерковского потеряла нескольких детей на ранних сроках, а также делала несколько попыток ЭКО.
Напомним, ранее в одном из танцевальных видео, пара решила раскрыть главный секрет и рассказать своим подписчикам, кого же ждет звездная пара.
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