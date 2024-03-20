"Родные горюют! Невыразимая потеря": в Сети прощаются с Вячеславом Узелковым

Новость о трагическом событии появилась онлайн и вызвала бурную реакцию.

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Вячеслав Узелков официально опроверг свою смерть / коллаж: Главред, фото: instagram.com/uzelkov_official

Украинский боксер и фитнесс-тренер Вячеслав Узелков стал жертвой дезинформации - 44-летний спортсмен самостоятельно наткнулся на новость о собственной гибели. Об этом он рассказал в своем блоге в Instagram.

Одно из онлайн-изданий использовало коллаж из его фотографий в качестве иллюстративного материала к новости о смерти 78-летнего украинского ученого с подписью: "Родные горюют! Трагическое известие - он умер. Невыразимая потеря".

Узелков опубликовал скриншот с фэйковой новостью, и опроверг свою смерть. "Вы считаете, что живы и живете в этом мире? Я считаю, что нет. Ваша жизнь, как спичка, погорела без надобности, и погасла", - написал спортсмен.

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Позже он намекнул, что публикация о смерти, могла быть не просто ошибочной, а намеренной, и что боксер знает, кто его "заказал". "Да, я не умер. Я знаю, от кого пошел тот посыл. Так пусть она с этим и живет", - заявил Вячеслав Узелков.

Вячеслав Узелков официально опроверг свою смерть / коллаж: Главред, фото: instagram.com/uzelkov_official

Кто такой Вячеслав Узелков? Вячеслав Узелков - украинский боксер в полутяжелой весовой категории (30 побед из 34 боев). Завершил профессиональную карьеру в 2014 году. Персональный спортивный тренер, шоумен. Принимал участие в телепроектах "Танцюю для тебе", "Україна має талант", "Зважені та щасливі", "Одруження наосліп".

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