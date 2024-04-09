Рики Мартин показал лишнее, увидев горячих танцоров Мадонны

Певец вышел на сцену вместе с Мадонной, чтобы устроить жаркий перформанс.

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Рики Мартин на концерте у Мадонны / Коллаж Главред, фото скриншот Instagram/ricky_martin

Популярный певец Рики Мартин "дал жару" на концерте Мадонны в Майами

По информации The Daily Mail, 52-летний певец, который буквально недавно рассказал о своей личной жизни после расставания с мужем, был приглашен на сцену во время песни Vogue.

СМИ отмечает, что Рики Мартину настолько понравились полураздетые танцоры Мадонны, что ему буквально пришлось прикрывать свою нижнюю часть тела, чтобы радость от увиденного была хоть немного скрыта от глаз публики.

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Шоу-номер был построен в виде своеобразного картинга. Танцоры по-очереди выходили перед Мадонной и Рики Мартином, а те, в свою очередь, якобы ставили им оценки.

Кто такая Мадонна? Мадонна (Мадонна Луиза Чикконе) - американская певица, автор-исполнитель, танцовщица и актриса. С 1980-ых носит негласный титул "королевы поп-музыки". Попала в Книгу рекордов Гиннесса, как самая коммерчески успешная исполнительница в истории. Обладательница семи "Грэмми" (в 1998 году забрала сразу три награды) и двух "Золотых глобусов". Внесена в "Зал славы рок-н-ролла". С начала музыкальной карьеры в 1979 году выпустила 14 альбомов и 93 сингла.

Когда танцоры терлись об Рики Мартина, тот сильно впечатлился и конечно же эти кадры молниеносно облетели все таблоиды.

Рики Мартин и его неожиданная радость:

Wait a minute Ricky Martin is that a ….. ? pic.twitter.com/VRKO1kRRYZ — chris evans (@notcapnamerica) April 8, 2024

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Напомним, ранее на странице певца появилось свежее видео, на котором Рики Мартин на яхте в Монако отдыхает вместе с подростками.

Ранее Рики Мартин рассказал, что развелся со своим партнером ‒ шведско-сирийским художником Джваном Йосефом.

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