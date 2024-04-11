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Ричард Гир появился на публике: как сильно изменился 74-летний актер

Алена Кюпели
11 апреля 2024, 21:37
74-летний актер занимается воспитанием своих маленьких детей.
Ричард Гир выглядит счастливым рядом со своей женой
Ричард Гир выглядит счастливым рядом со своей женой / Коллаж Главред, фото Instagram/Основна світлина alejandragere alejandragere

Популярный Голливудский актер Ричард Гир и Алехандра Сильва в среду вечером вместе появились на публике. Этот выход является очень редким для пары.

Пара посетила гала-концерт City Harvest Gala 2024 в Нью-Йорке, который прошел в популярном среди знаменитостей месте Чиприани на 42-й улице.

По данным Page Six, 74-летний актер "Красотки" выглядел щеголевато в темно-синем костюме, голубой классической рубашке и черных туфлях. Он с обожанием смотрел на свою жену и сиял, когда они вместе позировали для фотографий.

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Кто такой Ричард Гир

Ричард Гир - американский актёр. Лауреат премии "Золотой глобус" и номинант на премию "Эмми". По данным Википедии, Гир наиболее известен по ролям в фильмах "В поисках мистера Гудбара" (1977), "Дни жатвы" (1978), "Американский жиголо" (1980), "Офицер и джентльмен" (1982), "Клуб „Коттон"" (1984), "Красотка" (1990), "Первобытный страх" (1996), "Чикаго" (2002), "Меня там нет" (2007) и "Хатико: Самый верный друг" (2009).

Кроме того, актер поддержал украинцев в войне с российскими оккупантами. Свою позицию он озвучил во время своего онлайн-выступления на втором "Саммите первых леди и джентльменов" в Киеве.

Фото роскошной пары можно посмотреть тут

41-летняя Сильва ошеломила своим черным вечерним платьем с многоярусными рюшами, украшенным тонкими бретельками и прозрачным лифом.

Она дополнила тюлевое платье блестящим серебряным ожерельем и подходящими серьгами-подвесками.

Гир и Сильва, которые недавно отпраздновали шестую годовщину свадьбы, большую часть своего брака скрывали от внимания общественности.

Они также редко делятся фотографиями своих сыновей, 5-летнего Александра и 4-летнего ребенка, имя которого не разглашается.

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Напомним, ранее стало известно, что голливудская актриса Анджелина Джоли обвинила своего бывшего мужа Брэда Питта в физическом насилии над ней и детьми. Судебные разбирательства между артистами продолжаются с 2016 года.

Также папарацци поймали Сандру Баллок - актриса вышла на редкую прогулку. Она практически не появляется в публичных местах после смерти возлюбленного летом 2023 года.

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