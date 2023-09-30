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Режиссер-воин Сеитаблаев сделал предложение молодой возлюбленной

Дмитрий Видоменко
30 сентября 2023, 11:40 обновлено 30 сентября, 11:41
Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев сделал предложение своей новой избраннице - Марьяне Боцвинюк. Девушка ответила согласием.
Сеитаблаев, невесте
Сеитаблаев сделал официальное предлоджение своей невесте / коллаж Главред, УНИАН и Facebook

Известный украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев ("Киборги", "Мирный-21") сделал предложение руки и сердца своей молодой возлюбленной ‒ бывшей сотруднице консульского отдела посольства Украины в Беларуси Марьяне Боцвинюк. Об этом режиссер написал сообщил 29 сентября в Facebook.

Кроме того, Сеитаблаев опубликовал совместное фото, на котором запечатлен в обнимку со своей невестой.

Боцвинюк при этом показала в кадре кольцо с камнем на безымянном пальце левой руки.

видео дня

"От Крыма до Карпат – да", – подписал Сеитаблаев снимок.

Сеитаблаев с подругой

Напомним, ранее украинский режиссер Олег Сенцов, который защищает страну от российского вторжения, заявил, что "битва за Донбасс подходит к концу, по крайней мере, ее активная фаза".

До того стриминговая платформа Netflix в феврале выкупила права на показ криминальной драмы украинского режиссера Олега Сенцова "Носорог". Украинская премьера прошла 17 февраля. На Netflix фильм вышел 23 мая 2022 года.

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Ахтем Сеитаблаев новости шоу бизнеса
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