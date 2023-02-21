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Рэпера-путиниста Басту обвинили в изнасиловании поклонницы

21 февраля 2023, 11:36
34-летняя москвичка утверждала, что рэпер Баста сексуально надругался над ней в автомобиле после вечеринки в собственном клубе.
Путин, наручники
Василий Вакуленко (Баста) / коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Известного рэпера-путиниста Василия Вакуленко (он же Баста, он же Ноггано) в стране-агрессоре обвинили в изнасиловании фанатки. Об этом пишет тамошний Telegram-канал Shot.

34-летняя москвичка говорила, что Вакуленко сексуально надругался над ней в автомобиле после вечеринки в собственном клубе.

"Дама заявила, что Вася Вакуленко после тусича в клубе "Газгольдер" устроил ей эротический круговорот Сансары в салоне своей машины на Рублевском шоссе", − написали журналисты.

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Однако вскоре стало известно, что женщина передумала и заявила, что ее "неправильно поняли". Якобы хотела, чтобы полиция помогла ей разыскать своего друга. Однако, эксперты недоумевают − как можно было так сильно запутаться в показаниях. И предполагают, что Баста "спустить на тормозах" дело и тайком договорился с пострадавшей.

Напомним, ранее Верховная Рада Украины приняла закон о запрещении российской музыки в украинских медиа и общественном пространстве.

"За" проголосовали 303 народных депутата. Кроме того, парламент запретил импорт и книг из России, Беларуси и оккупированных территорий.

Документ полностью и бессрочно запрещает:

  • публичное исполнение,
  • публичный показ,
  • публичную демонстрацию,
  • публичное оповещение фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов, которые содержат зафиксированное исполнение музыкального недраматического произведения с текстом.

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