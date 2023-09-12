Рената Литвинова "убила" поклонников сильнейшей худобой

Российские пропагандисты поделились фото, на котором показали российскую актрису и телеведущую Ренату Литвинову и то, как сильно она похудела.
Как написало российское издание КP.ru, Рената Литвинова показала себя у бассейна в купальнике и невооруженным взглядом видно, как сильно похудела она.
По правде говоря, Литвинова действительно выглядит очень худой. Ее руки и заострившееся лицо выдают ее маленький вес. Похоже, что Рената находится на отдыхе, ведь фото явно сделано в теплой стране у бассейна.
Напомним, ранее российская примадонна российской эстрады Алла Пугачева, которая получила израильский паспорт и уехала из террористической России, станцевала на концерте Земфиры. К слову, обе певицы осуждают жестокое нападение России на Украину и геноцид украинцев.
Ранее также легендарная российская певица Земфира и подруга Ренаты Ливтвиновой, которая осудила путинский режим и вторжение России в Украину, еще раз выступила с антивоенной речью на своем концерте ‒ в этот раз в Лондоне.
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