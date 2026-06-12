"Ребенок не закричал": победительница "Холостяка" в слезах поделилась пережитым

Инна Белень рассказала, что произошло во время рождения ее дочки.

https://stars.glavred.info/rebenok-ne-zakrichal-pobeditelnica-holostyaka-v-slezah-podelilas-perezhitym-10772288.html Ссылка скопирована

Инна Белень родила девочку / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Инна Белень

Вы узнаете:

Инна Белень рассказала о рождении дочки

Что пошло не так во время родов

Победительница "Холостяк-13" Инна Белень честно рассказала о самом страшном моменте, который произошел во время родов. В своем Instagram она эмоционально поделилась тем, как ее ребенок не мог задышать.

По словам Белень, сразу после последней потуги она начала ждать первый крик своей дочки. Но время шло, а в родзале стояла тишина. Блогерка не сдерживала слез, рассказывая о пережитом ужасе.

видео дня

Инна Белень с мужем / скрин из видео

"Мой ребенок не закричал, когда родился. Именно в этот момент я рожаю ребенка, последняя потуга, и эти три секунды я просто помню, такая тишина. Я считаю раз, два, три, а потом просто со слезами начинаю спрашивать, почему она не плачет. Ужасный момент. Я только помню, что Ваня взял меня так за руку, сжал прямо очень крепко. Я же ничего не вижу, что там происходит. В этот момент мне врач говорит: "Все хорошо, спокойно". Я не знаю, что там делают, но мой ребенок закричал где-то через 8–10 секунд", – сообщила Инна.

Победительница "Холостяка" призналась, что перед родами начиталась советов в интернете и планировала отказаться от любой медицинской стимуляции, но именно доверие к врачу и его своевременные действия спасли жизнь ее новорожденной дочери. Инна решила предостеречь всех будущих мам и попросила их доверять медикам, а не информации в сети.

Дочка Инны Белень / скрин из видео

"И, пожалуй, именно эти 10 секунд стали самыми страшными в моей жизни. За это время я успела прокрутить в голове все самые худшие сценарии. Мамы, думаю, поймут меня без лишних объяснений", — написала Белень.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что СолоХа прокомментировала свое общение с Тарасом Цимбалюком. В свежем интервью исполнительница отметила, что настоящий характер известного актера кардинально отличается от той картинки, которую видят его поклонники в медиа.

Также Владимир Зеленский поделился своими музыкальными предпочтениями, но признался, что долго сомневался перед тем, как раскрыть имена. По словам главы государства, он не хотел задеть звезд, кого забудет упомянуть, поэтому назвал артиста, чье имя точно не вызовет обид.

Вас может заинтересовать:

О реалити-шоу "Холостяк" "Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред