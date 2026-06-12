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"Ребенок не закричал": победительница "Холостяка" в слезах поделилась пережитым

Кристина Трохимчук
12 июня 2026, 11:09
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Инна Белень рассказала, что произошло во время рождения ее дочки.
Инна Белень родила девочку
Инна Белень родила девочку / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Инна Белень

Вы узнаете:

  • Инна Белень рассказала о рождении дочки
  • Что пошло не так во время родов

Победительница "Холостяк-13" Инна Белень честно рассказала о самом страшном моменте, который произошел во время родов. В своем Instagram она эмоционально поделилась тем, как ее ребенок не мог задышать.

По словам Белень, сразу после последней потуги она начала ждать первый крик своей дочки. Но время шло, а в родзале стояла тишина. Блогерка не сдерживала слез, рассказывая о пережитом ужасе.

видео дня
Инна Белень с мужем
Инна Белень с мужем / скрин из видео

"Мой ребенок не закричал, когда родился. Именно в этот момент я рожаю ребенка, последняя потуга, и эти три секунды я просто помню, такая тишина. Я считаю раз, два, три, а потом просто со слезами начинаю спрашивать, почему она не плачет. Ужасный момент. Я только помню, что Ваня взял меня так за руку, сжал прямо очень крепко. Я же ничего не вижу, что там происходит. В этот момент мне врач говорит: "Все хорошо, спокойно". Я не знаю, что там делают, но мой ребенок закричал где-то через 8–10 секунд", – сообщила Инна.

Победительница "Холостяка" призналась, что перед родами начиталась советов в интернете и планировала отказаться от любой медицинской стимуляции, но именно доверие к врачу и его своевременные действия спасли жизнь ее новорожденной дочери. Инна решила предостеречь всех будущих мам и попросила их доверять медикам, а не информации в сети.

Дочка Инны Белень
Дочка Инны Белень / скрин из видео

"И, пожалуй, именно эти 10 секунд стали самыми страшными в моей жизни. За это время я успела прокрутить в голове все самые худшие сценарии. Мамы, думаю, поймут меня без лишних объяснений", — написала Белень.

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