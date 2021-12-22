Реанимация не помогла: в Польше умер звезда Танцев со звездами

Несмотря на вызов скорой помощи и реанимационные мероприятия, помочь мужчине не удалось.
В Польше скончался актер и танцор украинского происхождения Жора Королев. Он был участником польского шоу Танцы со звездами.
Об этом стало известно со страницы Instagram его партнерши по танцам Эвелины Батор, сообщает Yavp.pl.
В день смерти Королев был занят, должен был идти на тренировку. Дома ему стало плохо, где и нашла его подруга.
Несмотря на вызов скорой помощи и реанимационные мероприятия, помочь мужчине не удалось.
Сообщается, что танцору было 34 года, из-за чего он скончался точно неизвестно.
По предварительным данным, причиной смерти могло стать воспаление сердечной мышцы.
Справка: Жора Королев родился 6 октября 1987 в Одессе. Заниматься танцами начал в 8 лет. В 15 лет уехал в Германию, откуда в 2003 году переехал в Польшу.
Королев представлял высший международный класс S по латиноамериканским и стандартным танцам. Снялся в "Танцах со звездами" на TVN (2007-2008) и в Танцах со звездами на Polsat (2016-2017).
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Помимо успеха в танцах, Жору можно было увидеть в популярных сериалах "Egzamin z życia" или "Pierwsza miłość", в программе "Jak oni śpiewają", в фільме "Kochaj i dance" и в сериалах "Niania" та "Ojciec Mateusz".
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