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Реанимация не помогла: в Польше умер звезда Танцев со звездами

22 декабря 2021, 20:35

Несмотря на вызов скорой помощи и реанимационные мероприятия, помочь мужчине не удалось.

польский актер
Польский актер / Akpa

В Польше скончался актер и танцор украинского происхождения Жора Королев. Он был участником польского шоу Танцы со звездами.

Об этом стало известно со страницы Instagram его партнерши по танцам Эвелины Батор, сообщает Yavp.pl.

В день смерти Королев был занят, должен был идти на тренировку. Дома ему стало плохо, где и нашла его подруга.

Несмотря на вызов скорой помощи и реанимационные мероприятия, помочь мужчине не удалось.

Сообщается, что танцору было 34 года, из-за чего он скончался точно неизвестно.

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По предварительным данным, причиной смерти могло стать воспаление сердечной мышцы.

Справка: Жора Королев родился 6 октября 1987 в Одессе. Заниматься танцами начал в 8 лет. В 15 лет уехал в Германию, откуда в 2003 году переехал в Польшу.

Королев представлял высший международный класс S по латиноамериканским и стандартным танцам. Снялся в "Танцах со звездами" на TVN (2007-2008) и в Танцах со звездами на Polsat (2016-2017).

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Помимо успеха в танцах, Жору можно было увидеть в популярных сериалах "Egzamin z życia" или "Pierwsza miłość", в программе "Jak oni śpiewają", в фільме "Kochaj i dance" и в сериалах "Niania" та "Ojciec Mateusz".

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viber
Танцы со звездами происшествие Польша Украина
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