УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Разрыдалась перед россиянами: опухшая российская певица выступила с признанием

23 февраля 2023, 19:12
При этом российская певица просит фанатов не сдавать билеты, хоть уже и опозорилась на концерте.
Елена Ваенга
Елена Ваенга / vaenga.ru

Российская певица Елена Ваенга, которая поддержала диктатора Владимира Путина и войну в Украине, появилась опухшая в соцсети.

Ваенга обратилась к своей российской аудитории, поскольку больше никуда артистов из страны-агрессора не зовут.

Она заявила, что сильно болеет. Как оказалось, певица отменила все ближайшие выступления, перенеся их на другие даты.

видео дня

Ее гастрольный тур не продлился и двух дней, а причина всему — обыкновенный ларингит.

"Люди, у меня ларингит. Я — живой человек, так произошло. Мы вчера выехали в тур, я отпела один концерт, но это было ужасно. Мне было очень стыдно перед зрителями. Я не пела — это издевательство", — призналась на видео Елена.

Зрители остались крайне недовольны по понятным причинам. При этом российская певица просит фанатов не сдавать билеты.

Ваенга

Стоит отметить что Ваенга ранее заявила, что боится смерти диктатора Путина.

"Я очень боюсь, мне очень страшно, что с ним ( Путиным - ред) что-то случится или что-то, не дай Бог, да я физически, животным страхом боюсь, чтобы, не дай Бог, с ним что-то было. Вот до такой степени. То есть мне нужен только он… Не знаю, как объяснить, если кто-нибудь... Никто не может быть таким, как он. Никто... Очень сильный. Я с ним не боюсь. Я знаю, что если его не станет, я вообще не знаю, что станет с моей страной", – сказала Ваенга в интервью Собчак.

Читайте также:

Елена Ваенга новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:23

"Мариуполь уже не является для нас недостижимым": в ВСУ заинтриговали заявлением о взрывах в городе

19:20

Пока идет война – он живетмнение

19:15

В США допустили передачу Украине новейших истребителейВидео

19:12

Разрыдалась перед россиянами: опухшая российская певица выступила с признаниемВидео

19:09

"Хотят, чтобы их экс были несчастливы": Горняк ярко отреагировала на женитьбу Остапчука

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

18:47

Какой маникюр молодит руки после 50 лет: 4 ярких варианта, которые творят чудесаФото

18:36

Выращиваем сочный и ароматный укроп на подоконнике: секреты получения мощных побегов

18:34

Женские имена с плохой судьбой: они будут знать, что такое беды и ненастьяВидео

18:33

Лучшие сочетания сиропов для кофе: 10 простых и самых вкусных рецептов

Реклама
18:32

РФ может запустить 5 волн ракет и "натравить" авиацию на города: аналитик оценил опасность 24 февраляВидео

18:25

Зеленский отреагировал на "мирный" план Китая по войнеВидео

18:20

С начала войны дети и ВПО получили помощь на сумму 520 тыс. грн - IDEALE новости компании

18:20

На выходных Украину накроет аномальная погода: синоптики дали резкий прогнозВидео

17:55

Как восстановить цвет белым носкам - самые дешевые способы

17:53

Огромное разочарование: известные британские артисты "отшили" короля Чарльза IIIВидео

17:46

Холдинг TECHIIA отрицает обвинения и заявил о готовности к любым проверкам

17:37

"Все пошло ужасно не так": Путин признал перед окружением, что РФ была не готова к войне – Financial TimesВидео

17:27

Элита РФ не называет Путина настоящим именем, у него есть "кодовое" прозвище - экс-депутат ГосдумыВидео

17:20

Украина разнесла Китай за выдумки о "контрабанде оружия Запада"Видео

17:16

Что запрещено делать с хлебом 25 февраля: строгие приметыВидео

Реклама
17:02

Гороскоп на завтра 24 февраля 2023: Овнам – волонтерство, Львам – творчество

17:00

Гороскоп на неделю 27 февраля-5 марта 2023: Тельцам – знакомства, Львам – удачные покупки

16:54

Кто должен платить на свидании и нормально ли разделить счет пополам

16:53

Зачем дачники жгут лавровый лист в теплице: многие не догадываются об этом уникальном секрете

16:53

Аврил Лавин бросила жениха - несчастный узнал об этом из СМИВидео

16:38

"Я кричал. А потом через меня прошли 200 вольт": британец рассказал о пытках в российском пленуВидео

16:33

"Я бы с трудом выслушал": Путин признался, что его речь была скучнойВидео

16:28

Секретная раскопка: в Палестине нашли уникальный свинцовый саркофагВидео

16:18

Главная страшилка из детства: почему на самом деле нельзя мочить МантуВидео

16:11

Путинист Газманов по-детски заныл из-за отобранного жилья в Италии и ЛатвииВидео

16:09

Били из танков и артиллерии: Россия в первые дни войны сбивала свои самолеты с вертолетамиВидео

15:57

Кейт Миддлтон опозорилась в клинике, где попыталась спечь блины для пожилыхВидео

15:42

В Японии ищут хозяина "яйца дракона": огромный шар выбросило на берег

15:42

Путин преследует две цели приостановлением участия РФ в ядерном договоре – экспертВидео

15:42

Почему нельзя стучать по столу 24 февраля: приметы и что нельзя делатьВидео

15:39

"Будет серьезное количество": в Германии рассказали хорошие подробности о сроках поставок танковВидео

15:35

РФ опозорили на парламентской ассамблее ОБСЕ: делегацию оккупантов отправили за "военным кораблем"Видео

15:35

Тина Кароль отказалась от всех русскоязычных песенВидео

15:30

Какие специи подходят для чая: интересные и необычайные добавкиВидео

15:26

Правда ли, что кошки забирают болезни хозяев - объяснение этого волшебстваВидео

Реклама
15:16

Евгений Клопотенко придумал идеальный последний ужин для Путина перед казньюВидео

14:56

За год большой войны 87% украинцев не согласны отдать ни сантиметра земли оккупантам - опрос

14:54

Буданов: мы приближаемся к концу войныВидео

14:41

Дальнобойное оружие будет в Украине: в Минобороны объявили о решении ЗападаВидео

14:35

Певец Alekseev не будет отказываться от российских песенВидео

14:08

Украина не будет использовать западные истребители для ударов по РФ - КулебаВидео

14:00

3 самые умные знака зодиака по китайскому гороскопу: наделены высоким интеллектом

13:59

Пэрис Хилтон обнародовала имя первенца - назвала в честь любимого мужчиныВидео

13:48

Захватить до лета Донбасс и удержать регион: в Генштабе назвали план России на фронтеВидео

13:39

Лечащий врач Заворотнюк наконец-то прервал молчаниеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Погода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять