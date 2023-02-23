Разрыдалась перед россиянами: опухшая российская певица выступила с признанием

При этом российская певица просит фанатов не сдавать билеты, хоть уже и опозорилась на концерте.

Елена Ваенга / vaenga.ru

Российская певица Елена Ваенга, которая поддержала диктатора Владимира Путина и войну в Украине, появилась опухшая в соцсети.

Ваенга обратилась к своей российской аудитории, поскольку больше никуда артистов из страны-агрессора не зовут.

Она заявила, что сильно болеет. Как оказалось, певица отменила все ближайшие выступления, перенеся их на другие даты.

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Ее гастрольный тур не продлился и двух дней, а причина всему — обыкновенный ларингит.

"Люди, у меня ларингит. Я — живой человек, так произошло. Мы вчера выехали в тур, я отпела один концерт, но это было ужасно. Мне было очень стыдно перед зрителями. Я не пела — это издевательство", — призналась на видео Елена.

Зрители остались крайне недовольны по понятным причинам. При этом российская певица просит фанатов не сдавать билеты.

Стоит отметить что Ваенга ранее заявила, что боится смерти диктатора Путина.

"Я очень боюсь, мне очень страшно, что с ним ( Путиным - ред) что-то случится или что-то, не дай Бог, да я физически, животным страхом боюсь, чтобы, не дай Бог, с ним что-то было. Вот до такой степени. То есть мне нужен только он… Не знаю, как объяснить, если кто-нибудь... Никто не может быть таким, как он. Никто... Очень сильный. Я с ним не боюсь. Я знаю, что если его не станет, я вообще не знаю, что станет с моей страной", – сказала Ваенга в интервью Собчак.

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