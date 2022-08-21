Разочарование дня: легендарный "Геракл" Кевин Сорбо призвал прекратить финансовую помощь Украине

Кевин Сорбо призвал прекратить финансирование Украины в войне с РФ / imdb.com

Звезда 90-ых, американский актер, заслуживший всемирную любовь благодаря главной роли в сериале и цикле полнометражных фильмов о приключениях Геракла, Кевин Сорбо немало удивил своих поклонников. И удивление это было отнюдь не приятным.

На личной странице 63-летнего артиста в Twitter появилось провокационное сообщение, которое, вероятно, указывает на его позицию относительно войне в Украине.

Так "Геракл" Сорбо призвал прекратить финансирование Украины в войне с РФ. Была ли это гневная реакция на деньги, выделяемые правительством США по лендлизу, или открытая демонстрация поддержки стране-агрессору, пока не известно.

"Прекратите слать деньги Украине", - пишет Сорбо.

Кевин Сорбо призвал прекратить финансирование Украины в войне с РФ / twitter.com/ksorbs

В комментариях актеру напомнили, что он слегка заигрался в полубога, и, очевидно, не совсем понимает, что происходит в мире:

"Прекратите поддерживать агента КГБ который хочет возрождения СССР".

"Прекратите посылать свои деньги Республиканской партии, NRA и телепроповедникам".

"Прекратите слать деньги Дональду Трампу".

"Итак, Кевин, вы предлагаете бросить Украину неспровоцированному российскому вторжению? Вы работаете на Россию, Кевин?"

"Почему бы тебе не упаковать манатки и не свалить в Россию, Кев?"

Ранее заядлый путинист и российский актер Владимир Машков впервые публично отреагировал на антивоенную и проукраинскую позицию его единственной дочери Марии, также актрисы, которая сейчас проживает США.

Также артистка-предательница Таисия Повалий шокировала украинцев своим цинизмом - на концерте, посвященном Кобзону, исполнила песню Черемшина на украинском языке.

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