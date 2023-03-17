УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Разговаривала и буду разговаривать на русском: участница популярного реалити угодила в скандал

17 марта 2023, 19:40
Участница реалити-шоу Ирина Слюнько попала в скандал, обматерив своих соседей за украинский язык.
Ирина Слюнько
Ирина Слюнько / Instagram

Участница популярных реалити шоу "Від пацанки до панянки" и "Супер мама" Ирина Слюнько, которая выиграла квартиру в престижном ЖК Киева, оскандалилась своим заявлением в отношении украинского языка.

Как сообщил "Обозреватель", соседи жительницы Херсона, а ныне киевского ЖК "Новая Англия", опубликовали запись голосового сообщения в мессенджере Telegram от участницы чата по имени "Лида" с фотографией Слюнько. "Лида" – прозвище, которое скандальная участница Слюнько получила во время шоу.

В голосовом сообщении, которое Слюнько отправила жителям ЖК, она матерится и говорит о том, что будет говорить на русском языке, как и говорила.

видео дня

В частности, ее сообщение звучит так: "Ваш конченный киевский бомонд меня уже надоел (неценз.), честно говоря. Я всю жизнь прожила в Херсоне, я училась в русской школе, разговаривала и буду разговаривать на русском языке. И то, что вы пишете о государственном языке. Да, у нас украинский, но мне так все равно (неценз. - авт.), честно говоря. Вы – гниды, реально гниды. А я вам так скажу: я говорю на русском и украинском языках. А вы просто конченые люди.

Стоит отметить, что квартиру в престижном ЖК Слюнько получила благодаря победе в шоу "Від пацанки до панянки".

Позже Слюнько озвучила свою вресию конфликта, где заявила, что против нее началась кампания и "черный пиар". По словам участницы, она лишь хотела, чтобы жители убрали машину. По ее словам, в ответ на это ее стали оскорблять. "Мы попросили убрать машину, потому что мы не могли проехать. Мне начали писать, что у селянки появилась машина и т. д. Меня сделали конченым человеком. Я понимаю, что черный пиар – тоже пиар. Я в шоке. Я всегда была за Украину, я люблю Украину, я остаюсь в Украине. Я говорю как на русском языке, так и на украинском языке", – рассказала Слюнько.

Напомним, ранее путинист, скандалист и матерщинник Филипп Киркоров, который в последнее время очень изменился благодаря пластическим операциям, снова сделал неожиданное признание. Оказалось, что артист, который отрезал жир со своего живота и нарастил белокурые кудри, теперь не один.

Ранее также Филипп Киркоров сделал интересное заявление в отношении украинской певицы-предательницы Наташе Королевой. В эфире одного из российских шоу Киркоров вспомнил, как позволил себе "вольность" в отношении жены офицера-стрингоносца Тарзана, Наташи Королевой.

Вас также может заинтересовать:

Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:24

"Ищу адвоката для защиты в Гааге": в сети высмеяли Путина из-за ордера на его арест

20:13

50-летняя первая леди Южной Кореи выглядит как девочка: удивительные фото

20:05

Ежедневно до 1500 оккупантов: стали известны новые цифры потерь РФ в УкраинеВидео

19:59

У Путина остался единственный способ избежать Гааги – умеретьмнение

19:40

Разговаривала и буду разговаривать на русском: участница популярного реалити угодила в скандал

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

19:27

Началась истерика: в Кремле отреагировали на выдачу ордера на арест ПутинаВидео

18:46

Знаменитый экс-футболист украинской сборной сбежал на Кипр и заявил, как ужасно жить в УкраинеВидео

18:23

На Киевщине 7-летний мальчик ходил с салфеткой в теле, которую там забыла врач во время операции

18:07

"Юридически ничтожный": в РФ в панике отреагировали на ордер на арест ПутинаВидео

Реклама
17:44

Как очистить электрочайник от накипи за считанные минуты: опытные хозяйки поделились секретомВидео

17:42

"Оккупанты в боевой готовности": РФ начала активно готовиться к обороне в Крыму – ГУРВидео

17:28

Международный уголовный суд выдал разрешение на арест Путина: реакция Украины и все подробностиВидео

17:25

Данилов рассказал, как будут выдворять представителей Московского патриархата из ЛаврыВидео

17:06

Украину накроет жара: синоптики назвали самые теплые дни в мартеВидео

17:05

Война в Украине и ее последствия для России: чат с журналистом Александром Сотником

17:00

Зачем класть чайные пакетики в унитаз: уберет сразу 3 самые распространенные проблемы

16:54

Латвия запретила въезд двум певцам-путинистам и телеведущей КудрявцевойВидео

16:33

"С Путиным нужно заканчивать скорее": Данилов обвинил диктатора в планах устроить глобальный голодВидео

16:13

"Полноценной победы не будет": депутат Госдумы заявил на росТБ о неспособности РФ победить УкраинуВидео

16:10

Прямо перед свадьбой: зачем невестам в Индонезии спиливают зубыВидео

Реклама
16:01

За 2 недели исцелился от раны в груди: в РФ выдали фейк о якобы подстреленном на Брянщине мальчикеВидео

15:58

Обсуждали контрнаступление ВСУ: Зеленский срочно собрал Ставку из-за сложностей на фронтеВидео

15:56

Почему 18 марта нельзя разбивать куриные яйца ножом: приметы и что нельзя делатьВидео

15:50

Торт за копейки, который в 100 раз вкуснее магазинного: рецепт без выпечки и лишней возни с тестомВидео

15:39

"Путин может не дожить до трибунала": Вятрович о том, как закончит ПутинВидео

15:30

Китайский гороскоп на апрель 2023: Тиграм – долгожданное примерение, Дракону – абсолютное счастьеВидео

15:15

Для чего пьют сырые яйца: удивительные свойства популярного продуктаВидео

15:00

"Считают Украину второстепенным вопросом": есть риск потери поддержки украинцев со стороны США – КусаВидео

14:37

Один неверный шаг – и вещь станет тряпкой: как правильно стирать термобелье в машинке

14:31

Киев продлевает работу транспорта и магазинов: что известно о сокращении комендантского часа

14:31

Как пожарить идеальную картошку с хрустящей корочкой: безумные фокусы, которые вызовут аплодисментыВидео

14:13

"Четыре города окажутся под ударом": астролог назвал сроки новой ракетной атаки РФВидео

14:00

Тест по картинке: быстрый способ узнать о своих настоящих предпочтениях

13:52

"До" и "после": Мишина гордо продемонстрировала свою подтянутую фигуруВидео

13:47

Контрнаступление ВСУ начнется между Пасхой и 9-м мая - СвитанВидео

13:46

"Доставит Украине беды": в Кремле приступ бешенства из-за передачи ВСУ МиГ-29

13:30

"Сделаем тебя королевой": Лобода рассказала, как ее уговаривали вернуться в РоссиюВидео

13:19

Из-за инцидента с MQ-9 Reaper США могут дать Украине дальнебойные ракеты - КусаВидео

13:07

Визит Си Цзиньпина в РФ: в Китае заговорили о "мире" и "переговорах"

13:06

Правда или миф: нужно ли есть суп каждый деньВидео

Реклама
13:00

Защищал Украину с 2014 года: на Донбассе оборвалась жизнь киборга Сергея КройтораВидео

12:58

В среднем больше 15 тысяч грн: стало известно, кто в Украине получает гигантскую пенсиюВидео

12:35

"Будут подлодки Украины, самолеты": Симоньян запаниковала в прямом эфире, что РФ уничтожатВидео

12:28

Девушка Остапчука в белье похвасталась своими параметрамиВидео

12:17

Как очистить даже самую безнадежно грязную духовку: нужно всего 3 ингредиента

12:16

Благодаря Польше и Словакии мы получаем 2 полноценные эскадрильи МиГ-29мнение

12:15

Офицеру ВСУ светит 12 лет тюрьмы: суд принял решение по делу избиения солдата-срочника

12:12

Дорофеева отменила концерт из-за внезапной болезниВидео

11:53

Мужского внимания хватает всегда: 3 самых привлекательных женских имени

11:51

Гороскоп Таро на апрель 2023: Весам - ценный подарок, Стрельцам - удовольствия, Скорпионам - шансВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять