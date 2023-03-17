Разговаривала и буду разговаривать на русском: участница популярного реалити угодила в скандал

Участница реалити-шоу Ирина Слюнько попала в скандал, обматерив своих соседей за украинский язык.

Ирина Слюнько / Instagram

Участница популярных реалити шоу "Від пацанки до панянки" и "Супер мама" Ирина Слюнько, которая выиграла квартиру в престижном ЖК Киева, оскандалилась своим заявлением в отношении украинского языка.

Как сообщил "Обозреватель", соседи жительницы Херсона, а ныне киевского ЖК "Новая Англия", опубликовали запись голосового сообщения в мессенджере Telegram от участницы чата по имени "Лида" с фотографией Слюнько. "Лида" – прозвище, которое скандальная участница Слюнько получила во время шоу.

В голосовом сообщении, которое Слюнько отправила жителям ЖК, она матерится и говорит о том, что будет говорить на русском языке, как и говорила.

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В частности, ее сообщение звучит так: "Ваш конченный киевский бомонд меня уже надоел (неценз.), честно говоря. Я всю жизнь прожила в Херсоне, я училась в русской школе, разговаривала и буду разговаривать на русском языке. И то, что вы пишете о государственном языке. Да, у нас украинский, но мне так все равно (неценз. - авт.), честно говоря. Вы – гниды, реально гниды. А я вам так скажу: я говорю на русском и украинском языках. А вы просто конченые люди.

Стоит отметить, что квартиру в престижном ЖК Слюнько получила благодаря победе в шоу "Від пацанки до панянки".

Позже Слюнько озвучила свою вресию конфликта, где заявила, что против нее началась кампания и "черный пиар". По словам участницы, она лишь хотела, чтобы жители убрали машину. По ее словам, в ответ на это ее стали оскорблять. "Мы попросили убрать машину, потому что мы не могли проехать. Мне начали писать, что у селянки появилась машина и т. д. Меня сделали конченым человеком. Я понимаю, что черный пиар – тоже пиар. Я в шоке. Я всегда была за Украину, я люблю Украину, я остаюсь в Украине. Я говорю как на русском языке, так и на украинском языке", – рассказала Слюнько.

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