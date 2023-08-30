Районы-Канары: у певца-путиниста Ромы "Зверя" нашли виллу на тропических островах

У скандально известного лидера поп-рок-группы "Звери" из страны-агрессора РФ Романа Билыка (он же Рома Зверь) есть недвижимость в Испании (а конкретно ‒ дорогая вилла на Канарских островах). Об этом сообщили соратники российского оппозиционера Алексея Навального.
Билык, который в начале полномасштабного военного вторжения РФ в Украину выступал против войны, внезапно в августе 2023 года выступил перед российскими оккупантами и боевиками на Донбассе.
Соратники Навального после выступления Ромы Зверя решили рассказать, что у музыканта есть вилла — "небольшой, но приятный домик" — на острове Тенерифе, которую он купил в апреле 2019 года.
Стоимость аналогичных домов в этом районе составляет около 500 тысяч евро
Другая соратница Навального Мария Певчих позже сообщила ‒ властям Евросоюза уже направлена просьба о введении санкций в отношении музыканта.
Вояжи артистов-путинистов на Донбасс
Напомним, ранее Никита Джигурда приехал во временно оккупированную Волноваху, чтобы почитать патриотические стишки. "Патриоту" российские оккупанты подарили настоящую гранату, со словами - "у нас этого добра полно". На что свихнувшийся актер прочитал стихотворение.
До того другой известный артист-путинист, певец Григорий Лепс, приехал во временно оккупированный Донецк.
Лепс, в частности, посетил госпиталь в Донецке, где находились в том числе и раненые дети. И тут он, без лишней скромности сказал – мол, его песни помогают в лечении лучше лекарственных препаратов.
И совсем недавно к боевикам к русским оккупантам приехал Роман "Зверь" Билык. Вместе с коллегой по группе Германом Осиповым он спел для них несколько своих песен.
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