УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Районы-Канары: у певца-путиниста Ромы "Зверя" нашли виллу на тропических островах

Дмитрий Видоменко
30 августа 2023, 16:59 обновлено 30 августа, 17:03
23
У музыканта-путиниста Романа Билыка из группы "Звери" как оказалось, есть конкретная недвижимость на территории Евросоюза — вилла на Канарских островах.
Билык, Канары
У Романа Билыка из группы "Звери" есть вилла на Канарах / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

У скандально известного лидера поп-рок-группы "Звери" из страны-агрессора РФ Романа Билыка (он же Рома Зверь) есть недвижимость в Испании (а конкретно ‒ дорогая вилла на Канарских островах). Об этом сообщили соратники российского оппозиционера Алексея Навального.

Билык, который в начале полномасштабного военного вторжения РФ в Украину выступал против войны, внезапно в августе 2023 года выступил перед российскими оккупантами и боевиками на Донбассе.

Соратники Навального после выступления Ромы Зверя решили рассказать, что у музыканта есть вилла — "небольшой, но приятный домик" — на острове Тенерифе, которую он купил в апреле 2019 года.

Стоимость аналогичных домов в этом районе составляет около 500 тысяч евро

Другая соратница Навального Мария Певчих позже сообщила ‒ властям Евросоюза уже направлена просьба о введении санкций в отношении музыканта.

Вояжи артистов-путинистов на Донбасс

Напомним, ранее Никита Джигурда приехал во временно оккупированную Волноваху, чтобы почитать патриотические стишки. "Патриоту" российские оккупанты подарили настоящую гранату, со словами - "у нас этого добра полно". На что свихнувшийся актер прочитал стихотворение.

До того другой известный артист-путинист, певец Григорий Лепс, приехал во временно оккупированный Донецк.

Лепс, в частности, посетил госпиталь в Донецке, где находились в том числе и раненые дети. И тут он, без лишней скромности сказал – мол, его песни помогают в лечении лучше лекарственных препаратов.
И совсем недавно к боевикам к русским оккупантам приехал Роман "Зверь" Билык. Вместе с коллегой по группе Германом Осиповым он спел для них несколько своих песен.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Билык новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Грозы налетят на часть областей: какой будет погода в Украине в первые дни сентября

Грозы налетят на часть областей: какой будет погода в Украине в первые дни сентября

16:52 Синоптик
В МИД отвесили Орбану "оплеуху": жестко поставили на место друга Путина

В МИД отвесили Орбану "оплеуху": жестко поставили на место друга Путина

16:26 Украина
Пригожин с того света не дает Путину покоя, будет новый бунт ЧВК "Вагнера" – Жданов

Пригожин с того света не дает Путину покоя, будет новый бунт ЧВК "Вагнера" – Жданов

16:10 Мир
Все главные новости

Последние новости

17:11

Больше не блондинка: Леся Никитюк показала неожиданное преображение

16:59

Районы-Канары: у певца-путиниста Ромы "Зверя" нашли виллу на тропических островах

16:52

Грозы налетят на часть областей: какой будет погода в Украине в первые дни сентября

16:26

В МИД отвесили Орбану "оплеуху": жестко поставили на место друга Путина

16:12

Крайне нужны в войсках: офицер пояснил, кого будут призывать в ВСУ в сентябре

ВСУ до конца года выйдут к Крыму, России грозит революция – ЖдановВСУ до конца года выйдут к Крыму, России грозит революция – Жданов
16:11

Потрясный рецепт закуски: невозможно вкусные лепешки из 2 ингредиентов

16:10

Пригожин с того света не дает Путину покоя, будет новый бунт ЧВК "Вагнера" – Жданов

16:09

Виталий Портников. Самолеты пылают в ПсковеВидеоблоги

15:26

ВСУ прорываются вглубь: смяли "линию Суровикина" и идут вперед на Запорожье

Реклама
15:13

Как наладить режим дня школьника: лучшие советы перед началом учебного года

14:55

Невероятная оптическая иллюзия: лишь немногие увидят слово "лиса" за 5 секунд

14:48

Флаг Украины на левобережной Херсонщине: в ВСУ рассказали детали операции

14:32

Не ведись на провокацию: топ-фраз манипулятора, после которых нужно бежать

14:28

Почему поездка Эрдогана к Путину в Сочи обречена на провалмнение

14:23

Орбан предложил пойти на сделку с Путиным и сморозил чушь насчет войны в Украине

14:06

Какой самый красивый знак зодиака: 3 суперхаризматичные женщины по гороскопу

13:42

Работает на все 100: как быстро убрать неприятный запах из обуви за копейки

13:35

В Раде заговорили об отмене отсрочки от мобилизации: кого могут забрать в армию

13:26

Повалий на Z-концерте оскорбила "бездушную" Украину и призналась в любви РФВидео

13:26

ГУР – о мощном ударе БПЛА по России: полностью уничтожены четыре Ил-76

Реклама
12:47

Сыновья Майкла Джексона после долгого перерыва появились на публике

12:46

Массированные удары РФ: оккупанты бьют по Украине "новыми" ракетами

12:41

Обвал фронта на юге и мятеж ЧВК Вагнер: Жданов назвал сценарий революции в России

12:34

5 продуктов, которые ни в коем случае нельзя давать собаке

12:33

Все будет ровно: какие знаки зодиака проведут сентябрь без нервотрепкиВидео

12:30

Помощница Аллы Пугачевой рассказала про ее возвращение в РФ

12:13

Гороскоп Таро на сентябрь 2023: Козерогам - выбор, Водолеям - роман, Рыбам - начинаниеВидео

12:00

Отключения, обстрелы подстанций и тотальная экономия: Омельченко - о грядущей зимеЭксклюзив

11:56

"Остались слезы страха и разлуки": Ефросинина рассказала о годовщине с мужем

11:49

"РФ будет бить по Украине до последнего": Жданов назвал цели ударов оккупантов

11:35

Что меняется с 1 сентября: ужесточение правил выплат переселенцам и проверки пенсионеров

11:29

Как определить хороший чай или нет: 3 главный признака подделки

11:28

"Пригожин жив и позвонил Путину": в Сети раскрыли, где сейчас главарь "вагнеровцев"

10:59

ВСУ наступают под Бахмутом, войска РФ хотят прорваться на Луганщине – Сырский

10:54

Сокровище или опасность: как отличить сыроежку от гриба-убийцы

10:50

Предателей достала карма: дроны ударили по кадыровцам и коллаборантам на югеВидео

10:48

Арбуз и рядом не стоял: безумно полезные свойства дыни, о которых мало кто знает

10:35

Тренчи, джинсовки и пуховики: Андре Тан назвал 5 модных трендов осени 2023

09:50

К шашлыку и даже на зиму: как мариновать шампиньоны, чтобы удивить гостей

09:46

Мощный удар ВСУ на двух направлениях: Силы обороны захватили новые рубежи

Реклама
09:44

Украина модернизирует ракеты Нептун, они смогут долетать до Москвы – The War Zone

09:20

Пригожин на самом деле не предал Путинамнение

09:16

В Днепре сотрудник полиции смертельно ранил мужчину: что говорят о происшествии

09:13

"Бавовна" в Крыму: дроны атаковали район Севастопольской бухты

09:00

Гороскоп на завтра 31 августа 2023: Близнецам - релакс, Скорпионам - меньше калорий

08:42

РФ атаковала дронами объект инфраструктуры на Житомирщине, вспыхнул пожар

07:59

В РФ гремели мощные взрывы, в Пскове горел аэродром: повреждены четыре Ил-76

06:59

Ночью в Одессе гремели взрывы: что известно о ракетном ударе РФФото

06:28

Потенциал производства артиллерии в России обвалилсямнение

06:20

Ночью РФ атаковала Киев ракетами, погибли два человека: все подробностиФото

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять