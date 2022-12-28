Ратаковски подловили за страстным поцелуем с новым бойфрендом

Американская супермодель Эмили Ратаковски, которая славится своей великолепной фигурой, похоже, вступила в новые отношения.
Кажется, у нее начался новый горячий роман, после того как она призналась, что хочет встречаться с "несколькими" любовниками после ее расставания с мужем Себастьяном Беаром-МакКлардом.
В дополнение к недавнему роману с Питом Дэвидсоном и тому, что на прошлой неделе ее заметили на другом свидании с ди-джеем Орацио Риспо, в среду модель вышла в свет с другим мужчиной: художником Джеком Гриром.
Фото страстного поцелуя можно увидеть тут.
Эмили и Джек были замечены во время страстного поцелуя возле ее квартиры в Нью-Йорке, что доказывает, что звезда "Исчезнувшей" хорошо себя чувствует и по-настоящему наслаждается своей одинокой жизнью.
Эмили была одета в повседневный образ в дутой красной куртке и джинсах, добавив кроссовки и шарф; она также носила распущенные волосы и предпочла минимальный макияж.
Красавчик-художник надел черную куртку-бомбер.
Напомним, ранее модель выложила в сеть серию привлекательных фотографий.
На своей странице в Instagram, Ратаковски решила продвигать собственный бренд купальников и определила, что лучше всего с этой задачей справится ее попа.
Так, модель в серии снимков показывает разные модели купальников, в том числе едва ли прикрывающих весь "стыд".
Кроме того, недавно оказалось, что Ратаковски пережила "действительно страшную" потерю веса, похудев до 45 килограмм.
"Я думаю, что травма живет в теле", — сказала модель гостье подкаста Миа Халифа во вторник в эпизоде "High Low". "Это мой опыт", - сказала Ратаковски.
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