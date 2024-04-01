Растет бунтовщицей: 12-летняя дочь Ани Лорак кардинально сменила имидж

София Налчаджиоглу начала экспериментировать с новыми стилями и образами.

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Как сейчас выглядит дочь Ани Лорак - 12-летняя София Налчаджиоглу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sonchiks.off, t.me/soniknomikry

София Налчаджиоглу, единственная дочь певицы-предательницы Ани Лорак, живет вместе с мамой в столице страны-оккупанта. 12-летняя девочка ведет жизнь обычного подростка, о которой рассказывает в своем блоге в Telegram.

Соня записывает короткие видео, в которых показывает прогулки с подругами и делится бьюти-секретами. На свежих роликах можно заметить, что она изменила цвет волос.

Налчаджиоглу-младшая имеет темные волосы от природы. Уже несколько лет она осветляет пряди, однако сейчас подросток решил пойти дальше.

видео дня

Те локоны, которые ранее были светлыми, она выкрасила в зеленый цвет. Также можно заметить, что для прогулок Соня активно использует косметику. Правда, пока девочка ограничивается тушью для ресниц и помадой. Стоит отметить, что дочь Ани Лорак также любит использовать в своих видео различные фильтры.

Как сейчас выглядит дочь Ани Лорак - 12-летняя София Налчаджиоглу / коллаж: Главред, фото: t.me/soniknomikry

Кто такая Ани Лорак Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.

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Также украинская певица София Ротару показала свою невестку на редких фото. В последнее время артистка нечасто выходит на связь с поклонниками в социальных сетях.

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