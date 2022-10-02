"Растеряла остатки мозгов и морали!": россияне решили добить упавшую на пол Волочкову

Анастасия Волочкова / скриншот

Российскую балерину Анастасию Волочкову высмеяли за внешний вид и глупые высказывания.

На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором лежала в воде. Облачилась она для фотосессии в платья.

"Мне кажется, по жизни я всегда смело иду против течения…", - написала Волочкова в подписи к снимку.

Философские мысли балерины не оценили ее поклонники.

Анастасия Волочкова / скриншот

"Вам кажется", "Не идешь, Настя, а упала, точнее рухнула, растеряв при этом остатки мозгов и морали! Никакая отфотошопленная сессия уже не спасет репутацию!", - писали в комментариях под постом Волочковой.

Напомним, ранее Волочкову раскритиковали за нескромный наряд. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в платье без бюстгальтера. В таком образе она снималась в новом клипе на свою песню.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

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