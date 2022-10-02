"Растеряла остатки мозгов и морали!": россияне решили добить упавшую на пол Волочкову

Анастасия Волочкова привела в ярость своих поклонников.
Российскую балерину Анастасию Волочкову высмеяли за внешний вид и глупые высказывания.
На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором лежала в воде. Облачилась она для фотосессии в платья.
"Мне кажется, по жизни я всегда смело иду против течения…", - написала Волочкова в подписи к снимку.
Философские мысли балерины не оценили ее поклонники.
"Вам кажется", "Не идешь, Настя, а упала, точнее рухнула, растеряв при этом остатки мозгов и морали! Никакая отфотошопленная сессия уже не спасет репутацию!", - писали в комментариях под постом Волочковой.
Напомним, ранее Волочкову раскритиковали за нескромный наряд. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в платье без бюстгальтера. В таком образе она снималась в новом клипе на свою песню.
Ранее российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.
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