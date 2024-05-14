Рассвирипевшая Волочкова пол часа унижала журналистку за неудобные вопросы

Балерина Волочкова отвратительно вела себя на интервью, опустившись ниже плинтуса.

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Волочкова оскорбила журналистку / Коллаж Главред, фото скриншот

Российская балерина-путинистка Анастасия Волочкова пришла на интервью в террористической России, где вызверилась на журналистку.

Она на протяжении всего интервью оскорбляет журналистку, разговаривает матом, а также пытается расхвалить свои жалкие достижения.

"Русская балерина" Волочкова пришла на интервью, где на протяжении 30 минут унижала интервьюера. Она осталась недовольна внешним видом интервьюерши, вопросами про хайп и видео с Джигурдой и вообще всем. За это интервью Анастасия получила гонорар от ведущей. Она прямым текстом говорит о том, что ей надо отсидеть в студии, чтобы получить гонорар.

видео дня

"Я просто с тобой пришла пообщаться, потому что мы соседи. Если бы ты не жила на соседней улице нашего поселка, я бы в жизни не пришла вот в это позорище", - говорит Волочкова.

Волочкова постоянно подчеркивает свою уникальность, добавляет, что она поставила целое шоу. "Ты живешь на уровне быдла, а я живу на уровне ипостаси высоты творческого характера", - говорит Волочкова матом.

"Вы моей жизнью живете, потому что она интересная. Если убрать камеры, ты кому будешь интересна", - каждый раз подчеркивает она. "Это не люди, а орган (неценз. - авт.) на блюде", - говорит она.

Волочкова на протяжении всего интервью унижает журналистку, выбеливая себя на фоне ее. Ей явно не нравятся вопросы, которые задает журналистка и она агрессивно реагирует на каждое слово девушки.

Она также вспоминает свою свадьбу с бывшем мужем и сравнивает ее со свадьбой Кей Миддлтон и принца Уильяма. "Это было ничто", - говорит она.

Анастасия Волочкова - последние новости:

Ранее Анастасия Волочкова пожаловалась на единственную дочь Ариадну. Девушка, которая самостоятельно решила жить с отцом и всячески пытается отстоять границы личного пространства, якобы оскорбляет свою мать разговорами о наследстве.

Также горе-балерина показала, как отдыхает в компании певицы-предательницы Таисии Повалий, которая сильно поправилась, и пытается скрыть расплывшуюся фигуру мешковатым нарядом.

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