Работала уборщицей и попала в секту: как сейчас выглядит Гюльчатай из "Белого солнца пустыни"

Татьяна Федотова обрела невероятную славу, но в итоге ее жизнь пошла наперекосяк.

Как сейчас выглядит Гюльчатай из "Белого солнца пустыни" / кадр из фильма

Более чем полвека назад на советских экранах впервые появился фильм "Белое солнце пустыни", который получил оглушительный успех.

Роль Гюльчатай в картине сыграла 16-летняя Татьяна Федотова обрела невероятную славу, но в итоге ее жизнь пошла наперекосяк.

После съемок в "Белом солнце пустыни" она окончила хореографическое училище, стала танцевать в "Ленконцерте", но так и не появилась на экранах телезрителей.

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Гульчатай / кадр из фильма

В "Ленконцерте" Татьяна проработала много лет, но за два года до пенсии Татьяну уволили. Тогда она пошла работать уборщицей в Русский музей.

В середине 90-х стало известно, что актриса попала в секту. Теперь она живет с Богом в сердце.

Татьяна Федотова сейчас / скриншот

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