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Работала уборщицей и попала в секту: как сейчас выглядит Гюльчатай из "Белого солнца пустыни"

6 апреля 2023, 14:53
Татьяна Федотова обрела невероятную славу, но в итоге ее жизнь пошла наперекосяк.
Гельчатай
Как сейчас выглядит Гюльчатай из "Белого солнца пустыни" / кадр из фильма

Более чем полвека назад на советских экранах впервые появился фильм "Белое солнце пустыни", который получил оглушительный успех.

Роль Гюльчатай в картине сыграла 16-летняя Татьяна Федотова обрела невероятную славу, но в итоге ее жизнь пошла наперекосяк.

После съемок в "Белом солнце пустыни" она окончила хореографическое училище, стала танцевать в "Ленконцерте", но так и не появилась на экранах телезрителей.

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Гульчатай
Гульчатай / кадр из фильма

В "Ленконцерте" Татьяна проработала много лет, но за два года до пенсии Татьяну уволили. Тогда она пошла работать уборщицей в Русский музей.

В середине 90-х стало известно, что актриса попала в секту. Теперь она живет с Богом в сердце.

Татьяна Федотова сейчас
Татьяна Федотова сейчас / скриншот

Ранее Главред рассказывал, какая судьба постигла и как сильно изменилась Люси Лоулесс, которая сыграла легендарную Зену - королеву воинов в одноименном сериале конца девяностых.

Хотя более неожиданное преображение произошло все же с Мелиссой Джоан Харт - из юной ведьмы Сабрины из сериала "Сабрина - маленькая ведьма" она превратилась в зрелую женщину, в которой все реже и реже узнают ту самую девушку с магией и очаровательным котом Салемом.

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Автор: Сергей Кущ
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