Путинскому гонцу Лепсу всучили оружие на Донбассе / скриншот

Певец Григорий Лепс, который всячески поддерживает военное вторжение России в Украину, находился в "ДНР". Пропагандисты непризнанной республики похвастались видео со стрельбища.

На появившейся записи в Сети видно, как Лепс он стреляет по мишеням с различного оружия, а за ним "хвостиком" следуют операторы.

Развлечение получилось довольно опасным, поскольку известно, что Лепс страдает от алкоголизма. Чем закончилась пальба по мишеням - не известно.

Судя по всему, таким образом оккупанты намерены поднять боевой дух своих солдат, который в последние дни "получаю по зубам" от ВСУ.

Напомним, заядлый путинист Григорий Лепс поделился видео, на котором он едет в служебном автомобиле с российской символикой. За рулем - военный, по радио играет песня Владимира Высоцкого под названием Рыцарский турнир.

Читайте такжеКароль катком прошлась по рашисту Лепсу: "ты будешь пищей для червей"В таком антураже певец отправился на Донбасс с концертами, где оккупанты отмечали "День республики".

Читайте также: