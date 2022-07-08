Путинские старухи снова грозят Америке

Бабки, как всега, топят за путина. Скриншот видео

Популярные в интернете маразматичные бабки, которые именуют себя "отрядами" путина, записали новое видео о ненужности доллара и любви к "святому" рублю.

Видео очередного обращения к аудитории выложил на своей странице журналист Дмитрий Гордон. "Путинские старухи грозят наказать США", - написал он.

"Не слушайте эту Америку, они только брешут. Они сами в этот дефолт попадут", - считает одна из участниц крейзи бэнда. "Мы не нуждаемся в этих долларах, нам нужны наши рубли", - вторит ей ее коллега.

Читайте также"Как эскортницы": Гордон показал, как отдыхают в Москве любовница и дочь террориста Пушилина

По мнению отряда, именно рубль, который стал изгоем во всем мире, - самая надежная валюта.

Бабки искренне полагают, что "Америка свалиться в дефолт", а "доллар им не нужен".

Отметим, ране Дмитрий Гордон высмеял фотографию певицы-путинистки украинского происхождения Наташи Королевой. В своем Instagram Гордон опубликовал снимок, на котором певица предстала в "костюме Евы" и стоит вверх ногами, прислонившись к чему-то, что очень похоже на мусоропровод. Королева утверждает, что так она занимается спортом, и подобные упражнения приносят ей огромный результат.