К страшной новости артистка отнеслась весьма хладнокровно.

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Эвелина Бледанс проигнорировала похорон сестры / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bledans, t.me/nemalahov

Актриса Эвелина Бледанс, которая поддерживает аннексию Крыма, потеряла близкую родственницу. Впрочем, смерть сестры Дианы оставила артистку равнодушной - она даже не приехала на похорон.

Об этом Бледанс самостоятельно рассказала в интервью для росСМИ. Она осуждала образ жизни покойной и таила на нее обиду за то, сестра не проявляет интерес к жизни особенного сына актрисы.

Эвелина рассказала, что Диана принимала наркотики и много пила, что привело к циррозу печени и гепатиту. Бледанс после публичного осуждения сперва помогала сестре материально, затем перестала. Артистку задевало, что родственница не была заинтересована в общении, хоть и постоянно просила денег.

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"Она даже мне не позвонила, когда вся страна говорила, что у меня родился ребенок с синдромом Дауна. Она же не позвонила, не написала, она могла меня найти!" - обиженно заявила Эвелина Бледанс.

Про смерть сестры она узнала от своей племянницы - дочери покойной. Артистка оплатила похорон, но сама на церемонию не явилась.

Диана была единокровной сестрой Эвелины Бледанс по отцовской линии. Также знаменитость имеет единоутробную сестру Майю.

Кто такая Эвелина Бледанс? Эвелина Бледанс - актриса кино, театра и озвучки, ведущая. Популярность получила благодаря съемкам в украинском юмористическом сериале "Маски-Шоу" (1991-2005). С января 2023 года входит в санкицонный список СНБО - Бледанс публично заявляла, "что Крым никогда не был украинским".

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