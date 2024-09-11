Путинист Лепс долгие годы скрывал неприятную болезнь

Путинист и алкоголик, российский певец Григорий Лепс долгие годы страдает от неприятной болезни, которая делает проплешины на его редеющей голове.
Как пишет российское пропагандистское издание Страсти, Лепс очевидно болеет аполецией - потерей волос.
"Мы неоднократно видели его смену имиджа, но она не была кардинальной. Он ходил либо с очень короткими волосами, либо немного отращивал. И был такой момент, что он совсем сильно отращивал, тогда у него были кудрявые, волнистые волосы", – высказался стилист Иван Гром.
Эксперт заметил, что у певца есть проблемы с волосами. "У него присутствует алопеция, выпадение волос. И волосы очень тонкие", – заявил он.
Кто такой Григорий Лепс
Григорий Лепс — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер; народный артист Российской Федерации (2022), заслуженный артист Республики Ингушетия (2004), народный артист Карачаево-Черкесской Республики (2015).
16 декабря 2022 года на фоне вторжения России в Украину внесён в санкционный список Евросоюза за публичную поддержку войны. 21 декабря 2022 года к санкциям присоединилась Швейцария. 7 января 2023 года включён в санкционный список Украины.
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Отметим, ранее Алан Бадоев рассказал, как путинист Лепс обхаркал декорации прямо на сьемочной площадке. В разговоре с Дмитрием Гордоном Бадоев поделился, что Григорий Лепс никогда не был хорошим человеком.
А также Григорий Лепс посетил Луганск, где во время выступления во Дворце культуры имени Ленина исполнил заезженные песни срывающимся голосом. Позже он дал интервью для росСМИ, фрагментами которого он поделился в социальных сетях.
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