Путинист Газманов по-детски заныл из-за отобранного жилья в Италии и Латвии

Особенно путиниста Олега Газманова возмутил тот факт, что власти европейских стран арестовали квартиры, но заставляют его платить за коммунальные услуги.

Путинис Газманов очень недоволен, что не контролирует свои квартиры за границей / фото ua.depositphotos.com и УНИАН

Печально известный своем поддержкой кровавого путинского режима певец и автор псевдопатриотических песен Олег Газманов весьма плаксивым тоном посетовал в Сети на то, что из-за "несправедливых" европейских санкций потерял контроль над элитным имущество две квартиры ‒ в Италии и Латвии.

Особенно Газманова возмутил тот факт, что он теперь не может ни продать квартиры, ни сдать их в аренду, но тем не менее, обязан платить коммунальные услуги.

"У меня фактически забрали две квартиры: в Латвии и Италии. Они незаконно это делают. В Италии объявили, что "заморозили" квартиру. У них нет в законе слова "заморозить". Это частная собственность. Я купил там квартиру 15 лет назад. Они объясняют это тем, что боятся, что я эту квартиру продам, а деньги отдам на "спецоперацию". Это моя собственность, я ее купил, и теперь не имею права, как и в Латвии, продать эту квартиру, сдать в аренду и пользоваться. И они цинично заставляют меня платить коммуналку ", – посетовал певец.

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Санкции ЕС против артистов-путинистов

В июле 2022 года в Брюсселе был опубликован седьмой пакет санкций Евросоюза против РФ, в который попали, в том числе, матерые актеры-путинисты Владимир Машков и Сергей Безруков.

Чиновники ЕС объяснили, что Машков активно поддерживает действия путинского режима, а тех, кто выступает против войны России и Украиной, прямо называл "нелюдьми" ‒ пусть даже это и была его родная дочь Мария.

Позднее, в ноябре того же года, руководство Европейского союза согласовало восьмой пакет санкций против страны-агрессора ‒ России.

Среди попавших под санкции – три артиста, которые активно поддерживают войну в Украине и действия президента-диктатора Владимира Путина ‒ певцы Олег Газманов, Николай Расторгуев (солист группы "Любэ") и скандальная певица Юлия Чичерина.

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