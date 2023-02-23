Путинист Газманов по-детски заныл из-за отобранного жилья в Италии и Латвии

Печально известный своем поддержкой кровавого путинского режима певец и автор псевдопатриотических песен Олег Газманов весьма плаксивым тоном посетовал в Сети на то, что из-за "несправедливых" европейских санкций потерял контроль над элитным имущество две квартиры ‒ в Италии и Латвии.
Особенно Газманова возмутил тот факт, что он теперь не может ни продать квартиры, ни сдать их в аренду, но тем не менее, обязан платить коммунальные услуги.
"У меня фактически забрали две квартиры: в Латвии и Италии. Они незаконно это делают. В Италии объявили, что "заморозили" квартиру. У них нет в законе слова "заморозить". Это частная собственность. Я купил там квартиру 15 лет назад. Они объясняют это тем, что боятся, что я эту квартиру продам, а деньги отдам на "спецоперацию". Это моя собственность, я ее купил, и теперь не имею права, как и в Латвии, продать эту квартиру, сдать в аренду и пользоваться. И они цинично заставляют меня платить коммуналку ", – посетовал певец.
Санкции ЕС против артистов-путинистов
В июле 2022 года в Брюсселе был опубликован седьмой пакет санкций Евросоюза против РФ, в который попали, в том числе, матерые актеры-путинисты Владимир Машков и Сергей Безруков.
Чиновники ЕС объяснили, что Машков активно поддерживает действия путинского режима, а тех, кто выступает против войны России и Украиной, прямо называл "нелюдьми" ‒ пусть даже это и была его родная дочь Мария.
Позднее, в ноябре того же года, руководство Европейского союза согласовало восьмой пакет санкций против страны-агрессора ‒ России.
Среди попавших под санкции – три артиста, которые активно поддерживают войну в Украине и действия президента-диктатора Владимира Путина ‒ певцы Олег Газманов, Николай Расторгуев (солист группы "Любэ") и скандальная певица Юлия Чичерина.
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