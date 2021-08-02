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"Путин – х**ло": российская группа спела знаменитый хит на фестивале в Тернополе

2 августа 2021, 10:34

Рок-группа Wildways выпустила трек "put in" в 2018 году.

Российская рок-группа Wildways / superg.ru

В воскресенье, 1 августа, в Тернополе на масштабном музыкальном фестивале Файне місто российская рок-группа Wildways исполнила песню "put in" – про президента России Владимира Путина.

А украинцы в это время скандировали знаменитую кричалку "Путин х**ло".

Как отмечает издание Телеграф, публика бурно отреагировала на песню.

"Когда музыканты вышли на сцену, то публика однозначно выразила свое желание касательно песни, которую она хочет услышать, скандируя знаменитую кричалку футбольных фанов "Путин х**ло". Может, музыканты изначально и не планировали исполнять песню "put in", но в итоге они ее и исполнили", – сказано в материале.

Как стало известно накануне фестиваля, Служба безопасности Украины не нашла препятствий для выступления российских групп на фестивале Файне місто. Речь идет о группах Louna, Порнофильмы, Wildways, Anacondaz и обслуживающем их персонале. Всего – 37 человек.

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Рок-группа Wildways выпустила трек "put in" в 2018 году. В нем якобы сатирически сравнивают Европу и Россию, высмеивается внешняя политика страны, отношение россиян к приезжим, жителям соседних стран и ЛГБТ, о цензуре и насилии.

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Также в песне говорится о том, что Путин у власти уже слишком долгое время.

Ранее Wildways выступила на масштабном фестивале Atlas Weekend в июле 2021 года. Солист произнес фразу "Боже, храни царя". Украинцы скандировали "Путин – х**ло".

Владимир Путин рок-фестиваль
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