"Пусть приедет в наш Охматдет": Никитюк зовет парализованного Бибера в Украину

Никитюк зовет парализованного Бибера в Украину / скриншот

Новость о том, что Джастин Бибер серьезно болен и у него парализовало половину лица взволновало поклонников певца по всему миру.

Из-за синдром Рамзи Ханта певец может моргать только одним глазом, а улыбаться – только одной стороной рта.

В своих Instastories телеведущая пожелала Джастину скорейшего выздоровления и пригласила его на лечение в Украину.

"Украинские врачи – одни из лучших! У них есть опыт в лечении и полного восстановления после паралича с помощью иглоукалывания. Украинская больница предлагает свои услуги. Здесь есть реальный шанс вылечить вас. Не бойтесь, доверьтесь, они помогут вам организовать лечение", – обратилась к Джастину Леся Никитюк.

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Пока Бибер не ответил на приглашение украинской телеведущей, но поблагодарил за поддержку своих фанатов и попросил их молиться за его здоровье.

Напомним, поп-певец Джастин Бибер вынужден был прекратить свою концертную деятельность из-за серьезного недуга.

28-летний певец рассказал о серьезном недуге, который атаковал популярного исполнителя. В частности, певец поделился своим диагнозом со своими фанатами.

"Вы, вероятно, можете видеть по моему лицу, что со мной что-то не так. У меня синдром Рамзи Ханта. Вирус поражает нерв в моем ухе и мои лицевые нервы, а также вызывает паралич лица. Я собираюсь вылечиться, делаю специальные упражнения, чтобы вернуть свое лицо в нормальное состояние", — разоткровенничался он в личном блоге, отметив, что не знает, сколько времени займет восстановление.

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