Джастину Биберу парализовало половину лица: что случилось

Джастин Бибер сообщил о серьезном недуге/ instagram.com/justinbieber

Поп-певец Джастин Бибер вынужден был прекратить свою концертную деятельность из-за серьезного недуга.

28-летний певец рассказал о серьезном недуге, который атаковал популярного исполнителя. В частности, певец поделился своим диагнозом со своими фанатами.

"Вы, вероятно, можете видеть по моему лицу, что со мной что-то не так. У меня синдром Рамзи Ханта. Вирус поражает нерв в моем ухе и мои лицевые нервы, а также вызывает паралич лица. Я собираюсь вылечиться, делаю специальные упражнения, чтобы вернуть свое лицо в нормальное состояние", — разоткровенничался он в личном блоге, отметив, что не знает, сколько времени займет восстановление.

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Данный недуг опасен тем, что может привести к полному параличу лица, а также глухоте. Сейчас поклонники артиста по всему миру желают ему здоровья и скорейшего возвращения к концертной деятельности, которую он вынужден поставить на паузу.

Помимо всего прочего, у артиста была диагностировала болезнь Лайма. Об этом Бибер рассказывал еще несколько лет назад.

"Многие говорили, мол Джастин хреново выглядит, видимо, сидит на сильных препаратах, но они не могли знать, что у меня недавно диагностировали болезнь Лайма. Причем не только ее, но и серьезный случай хронического мононуклеоза, который сказался на моей коже, работе мозга, энергии и здоровье в целом", — делился он.

Напомним, ранее Селена Гомес отметила 29-летие, и среди ее поздравителей был знаменитый журнал Vogue. В издании поздравили артистку не только теплым словами, но и шикарным кадром из фотосессии, которую она готовила для издания весной 2021, пока еще был локдаун.