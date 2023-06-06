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"Пусть искупает грехи": Оля Цибульская "припечатала" Светлану Лободу

Анна Подгорная
6 июня 2023, 21:16 обновлено 6 июня, 21:24
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"Киця" Цибульская приравняла Loboda к молчунье и "голубке мира" Регине Тодоренко.
Оля Цибульская, Светлана Лобода
Оля Цибульская убеждена, что Светлане Лободе еще предстоит искупить свои грехи перед Украиной / коллаж: Главред, фото: instagram.com/cybulskaya, instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Оля Цибульская была одной из немногих, кто до начала полномасштабной войны в Украине разговаривал в публичном пространстве и творил на украинском языке. Сейчас, признается певица, ее немного коробит от "новообращенных" патриотов, но она готова потерпеть, если все это будет во благ нашей страны.

Впрочем, лояльности артистки хватает не на всех. В интервью для Славы Демина она рассказала, что думает, например, про Светлану Лободу, которая 8 лет игнорировала войну в Украине, и продолжала выступать в стране-оккупанте, пока все не вылилось в полномасштабное вторжение.

Сейчас Лобода активно помогает украинцам, однако в глазах многих она все еще находится на уровне предательницы-одесситки Тодоренко, которая и вовсе игнорирует войну.

"То, что делает Лобода, Тодоренко и другие такие артисты - это их головная боль. Пусть они сами искупают свои грехи и разбираются со своими ошибками. Я не слежу за тем, что она (Лобода - прим. редактора) делает, я слежу за собой", - сказала, как отрезала, Оля Цибульская.

Смотрите репортаж о том, как война изменила убеждения Светланы Лободы:

Ранее стало известно, что лояльная к стране-агрессору украинская певица Maruv планирует вернуться в Украину после войны - она с мужем и ребенком разработала "безопасный план".

Также российский комик Максим Галкин, который признан в рф иноагентом из-за антивоенной позиции, впервые рассказал, как принимал решение покинуть страну-агрессора, и когда выезжал.

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