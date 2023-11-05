УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Пусть их Бог хранит": редкое фото веселого Залужного с женой очаровало украинцев

Сергей Кущ
5 ноября 2023, 14:04
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный очень редко публикует фото с женой Еленой.
Валерий Залужный с женой
Валерий Залужный с женой / Фото: соцсети

В Сети появилось редкое фото Главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного с женой Еленой.

Милым снимком на своей страничке в Facebook поделился экс-депутат Украины Борислав Береза.

Можно предположить, что фото было сделано в кабинете Залужного. На фото главнокомандующий ВСУ с супругой позируют на фоне украинского флага и портрета Залужного.

видео дня

Украинцы были восхищены семейным фото Главнокомандующего ВСУ с женой.

Залужный с женой
Залужный с женой / Фото: facebook.com/borislav.bereza

"Очень красивая пара! Какие они симпатичные!", "Дай, Боже, им силы!", "Спасибо за защиту!", "Пусть их Бог хранит", "Какие красивые и похожие между собой", "Вы лучший! Мы верим!", - писали в комментариях к публикации.

Комментарии под фото Залужного с женой
Комментарии под фото Залужного с женой / скриншот
Комментарии под фото Залужного с женой
Комментарии под фото Залужного с женой / скриншот
Комментарии под фото Залужного с женой
Комментарии под фото Залужного с женой / скриншот

Напомним, что Зеленский неожиданно вручил подарки Залужному и Сырскому к дням рождения. Генерала Залужного глава государства наградил именным огнестрельным оружием, а генерал-полковнику Сырскому подарил картину.

Также сообщалось, что Зеленский приехал на фронт и вручил награды украинским морпехам. Там он поздравил бойцов с Днем морской пехоты и вручил им награды. Также Зеленский опубликовал фото награждения украинских военнослужащих.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости шоу бизнеса Валерий Залужный
Реклама

Главное за день

Аномальные температуры и дожди с грозами: какой будет погода в Украине на неделю

Аномальные температуры и дожди с грозами: какой будет погода в Украине на неделю

12:51 Синоптик
Оккупанты взяли оперативную паузу в Черном море, РФ не знает, что делать – ВМС

Оккупанты взяли оперативную паузу в Черном море, РФ не знает, что делать – ВМС

11:44 Украина
Бронированный "монстр": США тайно передали Украине мощную штурмовую машину

Бронированный "монстр": США тайно передали Украине мощную штурмовую машину

11:38 Украина
Все главные новости

Последние новости

14:04

"Пусть их Бог хранит": редкое фото веселого Залужного с женой очаровало украинцев

13:50

Смерть Сивохо: мама артиста рассказала, где похоронят знаменитого шоумена

13:24

Эксперт объяснил, почему ни в коем случае нельзя сушить одежду на батареях

13:19

Зимой оккупантам на фронте будет "несладко": в разведке Британии раскрыли причины

13:17

Лунный день 6 ноября 2023: энергетика Месяца сулит несчастливый брак и потерю денег

Украина рискует проиграть войну, нужно своё производство оружия - КасьяновУкраина рискует проиграть войну, нужно своё производство оружия - Касьянов
12:51

Аномальные температуры и дожди с грозами: какой будет погода в Украине на неделю

12:42

6 способов распознать поддельное лекарство

12:42

ВСУ уничтожили комбата РФ – орденоносного полковника из батальона "Терек"

12:32

Так картофель вы еще не готовили: секрет кроется в одном дешевом продукте

Реклама
11:57

Вы удивитесь насколько кофеин полезен: что будет с организмом, если 20 лет подряд пить чай и кофе

11:44

Оккупанты взяли оперативную паузу в Черном море, РФ не знает, что делать – ВМС

11:38

Бронированный "монстр": США тайно передали Украине мощную штурмовую машину

11:36

Гороскоп Таро на неделю 6-12 ноября: Стрельцу - расточительство, Деве - конфликт

11:31

У россиян появились новые проблемы на фронте

11:06

Если Путин отберет часть Украины, то дальше "придет" за штатом США – Свитан

10:57

Гороскоп на неделю с 6 по 12 ноября: Овны будут феерить, Козероги - терпите

10:53

Скандал в Киеве: копов обвинили в избиении бойца, геройски воевавшего на фронтеВидео

10:46

Финансовый гороскоп на неделю с 6 по 12 ноября: кому пора экономить

10:21

Китайский гороскоп на завтра 6 ноября: Быку - встреча старого друга, Петуху - риск

10:11

В ВСУ сказали, сколько ракет одновременно может запустить РФ по Украине

Реклама
09:51

ВСУ нацелились на освобождение ключевого города: Свитан назвал направление

09:22

Гороскоп на завтра 6 ноября 2023: Девам - поход к врачу, Скорпионам - проблемы с деньгами

09:20

Мощная мясорубка, ХАМАС будет уничтожен: астролог Влад Росс предсказал ход войны в ИзраилеВидео

09:04

Почему у нас не получается?мнение

08:59

Пошел за "Москвой": в ВСУ подтвердили уничтожение новейшего корабля РФ в Керчи

08:48

ВСУ продвинулись вперед под Бахмутом и закрепляются на новых рубежах – ISW

08:29

На Запорожье от ракетного удара погиб один из самых лучших артиллеристов ВСУ

07:39

ВСУ готовятся масштабно ударить дронами-камикадзе по РФ зимой

06:55

Только люди с орлиным зрением найдут 3 среди восьмерок за 10 секунд: сложная загадка

06:46

Неприятная правда от Залужного: к кому обратился генералмнение

06:25

Почему нельзя говорить "позор" и "опозоритися": как не совершать распространенную ошибку

04:20

Эксперт пояснил, зачем ФСБ раздувает в РФ антиизраильские протесты

03:30

Эта вирусная иллюзия поражает точностью: узнайте больше о своем характере - Фото

02:35

Мужчина показал лайфхак, как быстро избавиться от запотевания на стекле автомобиля

02:00

В Украине вспышка гепатита А: кто в зоне риска и как не подцепить заразу

01:31

Возможны ли протесты в РФ и развал режима Путина: эксперт оценил шансы

04 ноября, суббота
23:21

Страшная трагедия на Запорожье: в ВСУ подтвердили удар по военным 128 бригады

22:44

Еще 1 корабль вслед за "Москвой": в Воздушных силах намекнули, чем нанесли удар

22:42

На Запорожье РФ ударила по скоплению бойцов ВСУ, много погибших и раненых – СМИ

21:59

Это вдвое хуже Бахмута: россияне собирают бешеные силы для нового наступления

Реклама
21:59

Кортни Кардашьн стала мамой в четвертый раз

21:30

Вой и паника в Крыму: ВСУ "вышибают" новейшие корабли оккупантов прямо в доках

20:44

Используют все методы: Россия хочет "заморозить" войну в Украине - Подоляк

20:31

Дорога в ад с благими намерениями: рецензия на фильм "Между нами"Видео

20:00

Вы точно поразите всех: рецепт закуски на Новый год 2024

19:59

В ВСУ предупреждают об увеличении массированных атак РФ после наступления холодов

19:50

"Нет сил на прорыв": в ВСУ дали тревожный прогноз и предупредили о долгой войне

19:45

"Мы поражены": Урсула фон дер Ляйен оценила прогресс Украины на пути в ЕС

19:09

Конец войны очевиден: Бен Ходжес рассказал о новом вызове для Украины

18:59

Было три "прилета": в Сети раскрыли детали удара по кораблю РФ в КерчиВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять