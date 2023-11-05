"Пусть их Бог хранит": редкое фото веселого Залужного с женой очаровало украинцев

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный очень редко публикует фото с женой Еленой.

https://stars.glavred.info/pust-ih-bog-hranit-redkoe-foto-veselogo-zaluzhnogo-s-zhenoy-ocharovalo-ukraincev-10514212.html Ссылка скопирована

Валерий Залужный с женой / Фото: соцсети

В Сети появилось редкое фото Главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного с женой Еленой.

Милым снимком на своей страничке в Facebook поделился экс-депутат Украины Борислав Береза.

Можно предположить, что фото было сделано в кабинете Залужного. На фото главнокомандующий ВСУ с супругой позируют на фоне украинского флага и портрета Залужного.

видео дня

Украинцы были восхищены семейным фото Главнокомандующего ВСУ с женой.

Залужный с женой / Фото: facebook.com/borislav.bereza

"Очень красивая пара! Какие они симпатичные!", "Дай, Боже, им силы!", "Спасибо за защиту!", "Пусть их Бог хранит", "Какие красивые и похожие между собой", "Вы лучший! Мы верим!", - писали в комментариях к публикации.

Комментарии под фото Залужного с женой / скриншот

Комментарии под фото Залужного с женой / скриншот

Комментарии под фото Залужного с женой / скриншот

Напомним, что Зеленский неожиданно вручил подарки Залужному и Сырскому к дням рождения. Генерала Залужного глава государства наградил именным огнестрельным оружием, а генерал-полковнику Сырскому подарил картину.

Также сообщалось, что Зеленский приехал на фронт и вручил награды украинским морпехам. Там он поздравил бойцов с Днем морской пехоты и вручил им награды. Также Зеленский опубликовал фото награждения украинских военнослужащих.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.