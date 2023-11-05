"Пусть их Бог хранит": редкое фото веселого Залужного с женой очаровало украинцев

В Сети появилось редкое фото Главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного с женой Еленой.
Милым снимком на своей страничке в Facebook поделился экс-депутат Украины Борислав Береза.
Можно предположить, что фото было сделано в кабинете Залужного. На фото главнокомандующий ВСУ с супругой позируют на фоне украинского флага и портрета Залужного.
Украинцы были восхищены семейным фото Главнокомандующего ВСУ с женой.
"Очень красивая пара! Какие они симпатичные!", "Дай, Боже, им силы!", "Спасибо за защиту!", "Пусть их Бог хранит", "Какие красивые и похожие между собой", "Вы лучший! Мы верим!", - писали в комментариях к публикации.
Напомним, что Зеленский неожиданно вручил подарки Залужному и Сырскому к дням рождения. Генерала Залужного глава государства наградил именным огнестрельным оружием, а генерал-полковнику Сырскому подарил картину.
Также сообщалось, что Зеленский приехал на фронт и вручил награды украинским морпехам. Там он поздравил бойцов с Днем морской пехоты и вручил им награды. Также Зеленский опубликовал фото награждения украинских военнослужащих.
Вас может заинтересовать:
- "Стал похож на Залужного": Эктор Хименес-Браво побрил голову наголо
- Верка Сердючка со сцены в Майами спела гимн Украины и показала Залужного
- Коля Серга расказал как встречался с Залужным и что просил главкома ВСУ