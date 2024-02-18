Психолог Наталия Холоденко попала в ДТП в Монако

Из полицейского участка она записала видео, в котором рассказала о том, что произошло.

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Наталия Холоденко рассказала про автомобильную аварию / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kholodenkon

Популярная украинская психолог Наталия Холоденко с начала полномасштабной войны в Украине живет вместе с сыном за границей. В последнее время она осела в Монако.

В своем блоге в Instagram психологиня не только дает профессиональные советы, но и рассказывает подписчикам про свою жизнь. Так недавно стало известно, что она попала в аварию.

Об этом Холоденко рассказала на видео, снятом в одном из полицейских участков Монако. В автомобиль, за рулем которого был личный водитель Натальи "влетел" мотоциклист. Машина получила повреждения, но ни психолог, ни ее сын не пострадали от столкновения. Травму, вероятно, получил водитель мотоцикла, который спровоцировал ДТП.

видео дня

Несмотря на всю неприятность ситуации, Наталия Холоденко оценила ее, как познавательный опыт. "У нас произошло ДТП. У нас врезался мотоцикл, разбил мне фары, которые я вчера сменила по страховке. Все хорошо, но это было интересно", - рассказала она.

Наталия Холоденко рассказала про автомобильную аварию / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kholodenkon

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