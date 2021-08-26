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Прошел новый концерт ко Дню независимости Ковчег Україна

26 августа 2021, 18:28

В Киеве прошли съемки нового концерта, посвященного Независимости Украины и украинской культуре, где собралось множество исполнителей.

Ковчег Україна
Ковчег Україна / 1+1

По случаю Дня Независимости на Михайловской площади состоялась съемка уникального концерта Ковчег Україна: 10 століть музики в одному концерті, на который пригласили самых известных украинских исполнителей.

Цель концерта - перезагрузить "музыкальные архивы" десяти веков и сделать фольклорную музыку интересной для современной аудитории. Создатели проекта объединили шедевры украинской музыки, изобразительного искусства и новейшие технологии. Ведущими шоу стали популярная телеведущая Маша Ефросинина, актер Тарас Цымбалюк, легенда украинской сцены Нина Матвиенко и олимпийский рекордсмен Михаил Романчук.

На сцене, построенной в форме корабля-ковчега с LED-экранами в форме круга, популярные звезды, оперные певцы и хранительницы фольклорного пения исполнили украинские песни разных эпох в новой интерпретации. Юлия Санина спела народную колыбельную "Ой ходить сон" в сочетании с джазовыми канонам Гершвина, который вдохновившись украинской песней в 1929 году написал арию "Summertime" для оперы "Порги и Бесс".Читайте такжеПоявилось полное видео концерта на Олимпийском на День независимости 24 августа

Ковчег Україна
Ковчег Україна - Юлия Санина / 1+1

Победительница Евровидения Джамала объединила украинский фольклор и крымско-татарские музыкальные традиции, спев песню "Ой верше мій верше", которая стала одной из знаковых песен в её творчестве.

Особые эмоции подарил Святослав Вакарчук: он выполнил лемковскую песню "Пливе кача по Тисині", которую все присутствующие слушали стоя.

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Ковчег Україна
Ковчег Україна - Святослав Вакарчук / 1+1

Алина Паш вместе с 85-летней хранительницей ритуального пения Полесья Доминикой Чекун представила древнюю песню "Йой, убрали Куста й уви зеленеє кльони". В рамках концерта украинская этно-группа с мировым именем ДахаБраха вместе с поэтом Сергеем Жаданом презентовала песню "Птах", специально написанную для проекта. Создатели заявили, что эта композиция является легендой о Ное на новый лад.

Ковчег Україна
Ковчег Україна - Джамала / 1+1

Также в концерте приняли участие "Хорея Козацька", "Курбаси", Национальная мужская капелла "Дударик", Киевский девичий хор им. Лысенко, Ульяна Горбачевская, оперные солистки - сопрано Оксана Никитюк, тенор Назар Тацишин и Молодежный симфонический оркестр под руководством диригентки с мировым именем Оксаны Лынив.

Проект создан при поддержке Министерства Культуры Украины. Телепроизводство концерта осуществило Big Entertainment Showsтелеканала 1+1. Шоу создано вместе с режиссерским трио в составе Натальи Ровенской, Натали Лысенковой и Марии Григоращенко, известные по работе над проектами Танці з зірками, Голос країни, а также над номером Pink для Brit Awards.

Трансляция концерта состоится 28 августа в 23:30 на телеканале 1+1 в рамках праздничного марафона телепроектов канала.

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Джамала Святослав Вакарчук Юлия Санина Сергей Жадан новости шоу бизнеса
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