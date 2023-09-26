Прощайте дубайские рестораны: Заворотнюк могут не выпустить из России

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Анна Заворотнюк, как и мама, накопила большие долги/Коллаж Главред, фото Freepik, Instagram/anna_zavorotniuk

Дочь онкобольной актрисы-путинистки Анастасии Заворотнюк Анна может стать невыездной из террористической России.

По информации пропагандистского телеграмм-канала SHOT, она задолжала банку по кредиту 85 тысяч рублей. Теперь ей могут запретить выезд из России до погашения задолженности.

Как известно дочь Заворотнюк, которая большую часть времени проводит в поездках и ресторанах, взяла кредит в банке в середине декабря 2018 года. Сообщается, что тусовщица перестала вносить платежи по кредиту уже с февраля 2019 года, проценты начислялись, и к концу августа 2023-го её общий долг составил 85 тысяч рублей (почти 33 000 грн.). Банк обратился в суд и выиграл дело.

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Теперь с дочери Заворотнюк должны будут взыскать почти 85 тысяч рублей и расходы по госпошлине на сумму 1700 рублей.

Сейчас 27-летней Анне необходимо погасить свою задолженность в установленный срок, а если это не будет исполнено, банк передаст судебным приставам её дело, а они наложат арест и организуют списание денег с её счета. Кроме того, девушке может быть отказано в выезде из России, пока у неё есть неоплаченный долг по кредиту.

Ранее Анастасию Заворотнюк внесли в черный список из-за долгов - в ее семье есть неуплаты по налогам и коммунальным услугам. В качестве компенсации у артистки могут начать отбирать движимое и недвижимое имущество.

Также стало известно, что Анастасия Заворотнюк появится в новом сериале. Ее партнеры по съемочной площадке поделились своими впечатлениями про работу над проектом.

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