Пророчество от Стаса Боклана и пародия Бабкина на мирового лидера: чего ожидать в новом выпуске Лиги Смеха

Лига Смеха анонсирует новый выпуск 15 октября в 20:20 на канале 1+1 / Пресс-служба

15 октября в 20:20 на телеканале 1+1 состоится премьера нового выпуска юмористического шоу Лига Смеха. Зрителей ожидает вторая игра четвертьфинала, новая четверка команд, которая будет бороться за право пройти в следующий этап.

Участников будет оценивать шесть тренеров: Сергей Бабкин, Олеся Жураковская, Станислав Боклан, Владимир Дантес, Маша Ефросинина и Александр Пикалов. По новым правилам Лиги Смеха, у каждого из тренеров есть планшет, на котором одна кнопка – "лайк". Каждый раз, когда во время выступления тренеру становится смешно, весело и ему нравится, что происходит на сцене, он может нажать кнопку. Одно нажатие засчитывается как один балл. Команда, которая наберет наименьшее количество баллов, выбывает.

"В Лиге смеха все команды пишут себе тексты самостоятельно, а тренеры выступают только наставниками, подсказывают и дают советы. Я помню, как был таким, как они. И с годами зритель не изменился. Его все время нужно удивлять, нужно, чтобы ему было смешно и драйвово", - рассказал Александр Пикалов.

Участники соревнуются в трех конкурсах: полотно, музыкальный номер и обязательная импровизация. Тема полотна в четвертьфиналах неизменна – это Знаки зодиака. Пошло-поехало и Олеся Жураковская переместят зрителей в средневековую Францию, где король пытается всеми силами избежать смерти, которую ему пророчат звезды.

Станислав Боклан в игре с Твоим форматом превратится в звездочета-предсказателя, который расскажет команде, чем сегодня для неё закончится игра.

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Юмористические зарисовки от Лиги Смеха / Пресс-служба

Название команды Город-Город вместе с Сергеем Бабкиным нестандартно подойдут к своей теме. Поэтому на сцене можно будет увидеть пародии на мировых лидеров разных эпох, а также команда откроет секрет, кто на самом деле пишет гороскопы в региональных газетах. Нестандартную тему юмора продолжит и женская монокоманда Мы слышали гагару вместе с тренером Александром Пикаловым. Как команда, где только одна участница, обыграет тему конкурса и почему Александру Пикалову пришлось искать свой паспорт в колодце – зрители смогут узнать уже сегодня в 20:20.

Участников Лиги смеха ожидает вторая игра четвертьфинала / Пресс-служба

Среди музыкальных номеров зрителей также ожидают неожиданные сюрпризы. Команды споют про дружбу, переделают итальянскую народную композицию на свой лад, дадут юмористическую жизнь песне Ой, у вишневому саду, а также поразмышляют, чем люди похожи на дельфинов. Конкурсом, который решит судьбу команд в Лиге Смеха станет импровизация. На этот раз участникам попадется 4 рандомных предмета, каждая из команд должна будет юмористически использовать их в своих этюдах.

Искрометные пародии на Лиге Смеха / Пресс-служба

Лига Смеха продолжает удивлять интересными киноперевоплощениями ведущих шоу – Потапа и Евгения Кошевого. На этот раз они стали героями фильма Форрест Гамп, сыграв сцену на автобусной остановке.

Кто же пройдет в полуфинал – зрители узнают уже сегодня в 20:20 на 1+1.