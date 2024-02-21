"Прогрессирующая форма": молодая российская певица объявила об уходе со сцены из-за тяжелой болезни

Российская певица, которая выступает под псевдонимом Zivert, записала видео обращение к поклонникам.
По информации российских пропагандистских СМИ, артистка рассказала, что вынуждена отменить концерты в связи с ухудшением состояния.
"Ребят, вы все хорошо знаете о моих проблемах со здоровьем, которые начались почти полтора года назад, из-за которых были отмены и переносы моей деятельности. И случилось так, что эти проблемы вернулись в мою жизнь снова, только теперь они обрели очень прогрессирующую форму", - сообщила она.
По ее словам, на какое-то время ей становилось лучше после написания альбома, и ей казалось, что дело жизни ее вытащит. "Но я периодически лишь подлечивала какие-то следствия, но так и не удалось выяснить причину", — говорила Zivert.
Певица также добавляет, что последняя капля случилась на недавнем концерте в Калининграде, когда ей пришлось выходить на сцену под действием сильных препаратов.
"Вышла на сцену и отработала сольник, после чего со страшными болями возвращалась в Москву. Далее врачами моей команды и мной было принято непростое решение категорически запретить мне любую сильную физическую нагрузку и как следствие все мои предстоящие концерты и корпоративы в городах", — рассказала 33-летняя звезда.
Отметим, что артистка не раскрыла, о какой болезни идет речь. Однако в 2020 году она жаловалась на загиб желчного пузыря, в 2023-м - на проблемы с шеей, которую защемляло так, что начались панические атаки.
Напомним, ранее пьяного пропутинского певца Диму Билана засняли на концерте в Казахстане - артист на сцене невнятно бормотал и пел, забывая слова и не попадая в ноты.
Главред сообщал, что на певицу-предательницу Анну Asti после "голой" вечеринки Ивлеевой подали в суд с иском на четверть миллионаза нарушение авторских прав.
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