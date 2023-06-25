Продюсер "Танців з зірками" рассказал, кто заменит Влада Яму на шоу

Владимир Завадюк поделился, каким он видит танцевальный проект после победы Украины.

https://stars.glavred.info/prodyuser-tanciv-z-zirkami-rasskazal-kto-zamenit-vlada-yamu-na-shou-10480714.html Ссылка скопирована

Владимир Завадюк мечтает увидеть в жюри шоу Танці з зірками Дмитрия Дикусара / коллаж: Главред, фото: instagram.com/zavaduk, instagram.com/tanci1plus1

Во время полномасштабной войны в Украине 1+1 и продюсер популярных украинских шоу Владимир Завадюк смогли завершить показ 12 сезона Голосу країни, и готовятся запускать следующий. Однако поклонников также волнует судьба танцевального проекта Танці з зірками, о котором пока не дают никаких анонсов.

О том, вернутся ли Танцы на экраны, фанаты спросили напрямую у Завадюка на его странице в Instagram.Продюсер ответил, что это - его любимый проект, поэтому он приложит все усилия для того, чтобы снова запустить его после победы Украины.

Также Завадюк намекнул, что обновленные, победные Танцы будут с особенными героями, а также проект могут ожидать перемены в составе жюри.

видео дня

К примеру, хореограф Влад Яма, который занимал ранее судейское кресло, сейчас проживает в США, и его дальнейшие планы в Украине или за ее пределами не известны.

Его место с большим удовольствием предложили бы другому известному танцору и хореографу - Дмитрию Дикусару, который сейчас защищает нашу страну от оккупанта. До войны Дикусар 4 раза принимал участие в шоу Танці з зірками, и проявлял большой интерес к судейской деятельности в рамках проекта.

Владимир Завадюк мечтает увидеть в жюри шоу Танці з зірками Дмитрия Дикусара / коллаж: Главред, фото: instagram.com/zavaduk, instagram.com/dikusar_dmitriy

Ранее звезда сериала "Крепостная" Тарас Цымбалюк критически высказался про мужчин, которые сбежали из Украины во время войны, и за границей не делают ничего ради победы нашей страны.

Также с необычной инициативой выступила Оля Полякова - в ответ на заявление путинистов Баскова и Лепса про миллион каждому оккупанту за подбитый "Леопард", украинская певица предложила свое вознаграждение за "охоту" на артистов-пропагандистов.

Другие новости: