У певицы Ирины Федишин сломался автобус посреди трассы

Ирина Федишин / Главред

Украинская певица Ирина Федишин в воскресенье, 4 июля, вместе со своей семьей ехала в автобусе на концерт в Трускавец. По дороге произошла непредвиденная ситуация – ее муж заметил, что колесо автобуса стало "вилять". Выяснилось, что сломались болты, колесо в любой момент могло отлететь. Транспортное средство остановили.

"У нас сильный ангел-хранитель. Слава Богу все хорошо. Ждем эвакуатор. Приложим все усилия, чтобы начать сегодняшний концерт в Трускавце вовремя", - сказала певица в своем Instagram-аккаунте.

У Ирины Федишин посреди трассы сломался автобус / instagram.com/irynafedyshyn/

Федишин уточнила, что, по словам ее мужа, во время движения в концертном автобусе возникла проблема с колесом – сломались четыре болта. К счастью, супруг вовремя заметил проблему и остановил автобус.

У Ирины Федишин посреди трассы сломался автобус / instagram.com/irynafedyshyn/

У Ирины Федишин посреди трассы сломался автобус / instagram.com/irynafedyshyn/

Певица все-таки дала концерт в Трускавце. На место происшествия прислали другой автобус, в который перегрузили все нужные концертные вещи. Старый автобус забрал эвакуатор.

Напомним, ранее Ирина Федишин рассказала о том, как она вместе с мужем готовится отпраздновать 15-летие совместной жизни. Супруги намерены провести грандиозный праздник, в честь которого Виталий Човнык – муж певицы – уже похудел на 11 килограмм. Не исключено, что мероприятие может пройти на Мальдивах.