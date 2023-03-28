Притула рассказал, почему не стал отцом в четвертый раз

Телеведущий Сергей Притула рассказал о своих планах накануне войны, которым помешал Путин со своим военным нападением на Украину.

Сергей Притула с сыном Дмитрием / instagram.com/siriy_ua

Популярный украинский телеведущий, который известен также своими сумасшедшими волонтерскими сборами и проектами Сергей Притула, сделал неожиданное признание.

Так, в интервью Юлии Бориско Притула признался, что накануне войны они с женой планировали завести четвертого ребенка, но не сложилось.

Сергей Притула с семьей / Instagram.com/kateryna_pry

"Я ребенка собирался зачать с женой в сентябре - октябре 2022 года. Конечно, еще не поздно. Но плохие люди из страны-агрессора России (грубо - авт.) со своим гребаным Путиным очень сильно перебили все планы. Откровенно, мне очень трудно создавать какой-то горизонт планирования дальше, чем на две-три недели. Месяц – максимум", - заверил он.

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По словам Притулы, очень сложно планировать свое будущее. Ведущий добавляет, что ты можешь сидеть дома, а в твой дом, как в Запорожье и Днепропетровске может прилететь российская ракеты.

Напомним, ранее Сергей Притула сделал категорическое заявление относительно своей телевизионной карьеры.

Так, в интервью телеведущей Маше Ефросининой, Притула сообщил, что с уверенностью может сказать, что он больше никогда не вернется к развлекательному телевидению. "В предыдущих интервью на вопрос о моем будущем на ТВ я отвечал, что нужно подождать пока закончится война, а потом уже приму решение. Но сегодня, опираясь на некоторые вещи, произошедшие за последние несколько недель, могу тебе с уверенностью сказать, что возвращения к развлекательному телевидению не будет никогда", - категорично ответил Притула.

Ранее ведущий также поведал, как переживает ночные воздушные тревоги и чем вдохновляется во время войны.

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