"Пришлось возвращаться в Украину": жену Решетника с детьми не пустили в Польшу

Кристина Решетник попала в очень неприятную ситуацию.

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Кристина Решетник попала в неприятности / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кристина Решетник

Кратко:

Кристину Решетник не пустили с детьми в Польшу

Жена ведущего пообещала поделиться деталями позже

Жена украинского известного ведущего Григория Решетника – Кристина Решетник рассказала, что с ней произошло на границе.

На своей странице в Instagram Кристина поделилась, что вместе с тремя детьми должна была добраться до одного из аэропортов в Польше, но произошел неприятный инцидент и их не пропустили на границе.

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"Без приключений не обошлось. Развернули на границе… Пришлось возвращаться назад в Украину. Скоро расскажу больше об этой ситуации, чтобы у вас не повторилось", — рассказала Решетник.

Все же Кристине удалось попасть в Польшу и из аэропорта в Катовице отправиться на отдых с детьми, она обещала позже рассказать, что произошло на границе.

Кристина Решетник не смогла сразу проехать границу с Польшей / фото: скрин instagram.com, Кристина Решетник

"Катовице! Всего-навсего 1000 км, и мы в аэропорту. А раньше 20 минут и вылетаешь из Борисполя… Уже даже забылось, что такое было. Но, несмотря на усталость, дети все равно счастливы, потому что некоторое время поживут в покое", – отметила Кристина.

Кристина Решетник отправилась в отпуск / фото: скрин instagram.com, Кристина Решетник

Все же жена ведущего рассказала, что она не купила вовремя "Зеленую карту", поэтому ее автомобиль развернули на границе.

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Кто такой Григорий Решетник? Решетник Григорий Иванович - украинский телеведущий, актер, режиссер, диктор, шоумен, общественный деятель. Известный ведущий шоу "Холостяк", "Холостячка" и "Невероятная правда о звездах". Женат на Кристине Решетник и имеют трех сыновей, пишет Википедия.

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