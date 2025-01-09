"Пришлось возвращаться в Украину": жену Решетника с детьми не пустили в Польшу

Кратко:
- Кристину Решетник не пустили с детьми в Польшу
- Жена ведущего пообещала поделиться деталями позже
Жена украинского известного ведущего Григория Решетника – Кристина Решетник рассказала, что с ней произошло на границе.
На своей странице в Instagram Кристина поделилась, что вместе с тремя детьми должна была добраться до одного из аэропортов в Польше, но произошел неприятный инцидент и их не пропустили на границе.
"Без приключений не обошлось. Развернули на границе… Пришлось возвращаться назад в Украину. Скоро расскажу больше об этой ситуации, чтобы у вас не повторилось", — рассказала Решетник.
Все же Кристине удалось попасть в Польшу и из аэропорта в Катовице отправиться на отдых с детьми, она обещала позже рассказать, что произошло на границе.
"Катовице! Всего-навсего 1000 км, и мы в аэропорту. А раньше 20 минут и вылетаешь из Борисполя… Уже даже забылось, что такое было. Но, несмотря на усталость, дети все равно счастливы, потому что некоторое время поживут в покое", – отметила Кристина.
Все же жена ведущего рассказала, что она не купила вовремя "Зеленую карту", поэтому ее автомобиль развернули на границе.
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Кто такой Григорий Решетник?
Решетник Григорий Иванович - украинский телеведущий, актер, режиссер, диктор, шоумен, общественный деятель. Известный ведущий шоу "Холостяк", "Холостячка" и "Невероятная правда о звездах". Женат на Кристине Решетник и имеют трех сыновей, пишет Википедия.
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