Принц Уильям пожаловался на дочь Шарлотту

Принцесса Шарлотта пропустила официальное мероприятие из-за важных дел в школе.

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Кейт Миддлтон, принц Уильям / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Когда на этой неделе король Чарльз, королева Камилла и принц Уильям собрались вместе, чтобы отметить отметить одно из официальных мероприятий, один молодой фанат поспешил расспросить принца Уэльского об отсутствии его дочери принцессы Шарлотты.

Тем не менее, отвечая маленькой девочке, Уильям также предоставил удивительную информацию об образовании своей дочери, пишет The Mirror.

Принц сделал милое признание во время специального мемориального мероприятия в Портсмуте в среду, когда он встретил правнучку капитана Аластера Баннермана.

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Уильям спросил маленькую девочку: "Тебе нравятся Красные Стрелы?" обсуждая знаковое воздушное представление, происходящее над головой.

Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Именно тогда сопровождавшая ее женщина прокомментировала: "Думаю, она собиралась спросить вас, где Шарлотта". Как оказалось, маленькая девочка была большой поклонницей отсутствующей принцессы.

Не упуская ни секунды, Уильям воскликнул: "Шарлотта в школе!" Опустившись до ее уровня, принц далее рассказал об образовании своей дочери, сказав: "У Шарлотты экзамены".

Как и многие дети по всей стране, Шарлотта усердно готовилась к экзаменам и сдавала их на этой неделе, а это означало, что, к сожалению, она не смогла присутствовать на мемориале, чему, как выяснилось, она была не очень рада. "Да, у нее были тесты. Она не с нетерпением ждала школьного дня", — признался королевский папа, прежде чем скрестить пальцы в явном пожелании удачи своей единственной дочери и добавить: "Надеюсь, все прошло хорошо".

Кейт Миддлтон - последние новости по теме

Добавим, королевский эксперт Кэти Николл рассказала о том, как принцессу Кейт Миддлтон, которая шокировала мир новостью о своей болезни раком, поддерживают самые близкие.

А также инсайдеры Букингемского дворца сообщили, что во время операции Кейт Миддлтон удалили матку.

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