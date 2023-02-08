Принц-подлец из сериала Игра престолов посетит Украину с визитом поддержки

Джек Глисон примет участии в нескольких благотворительных мероприятиях, а также везет подарок для ВСУ.

Джек Глисон в роли Джоффри Баратеона в сериале Игра престолов / imdb.com

Ирландский актер Джек Глисон стал настоящей звездой, когда на экраны вышел серила Игра Престолов. Тогда артисту мастерски удалось воплотить одного из главных сюжетных злодеев - принца, а позже и короля Джоффри Баратеона (Ланнистера). В жизни актер - полная противоположность своего киноперсонажа.

17-18 февраля Глисон впервые за свою жизнь посетит Украину в качестве жеста своей поддержки стране, которая сопротивляется агрессору. Он принял приглашение украинской режиссерки Екатерины Чепуры - она написала Джеку письмо, но не ожидала ответа, так как они не знакомы лично.

Однако Глиссон не только подтвердил свой визит в нашу страну и запланировал несколько публичных и непубличных встреч, но также планирует передать пикап на нужды ВСУ. Об этом сообщает Чепура на своей странице в Facebook.

"В дни, когда опускаются руки, такие люди заставляют верить в то, что мы не сами в борьбе с мордором и Украина волнует еще кого-то кроме нас с вами ❤️", - пишет Екатерина о визите Джека.

Также встречу с Глиссоном в кофейне разыгрывают за донаты, которые Чепура отправит на приобретение автомобиля для минометчиков, которые сейчас на "передке".

Ранее французский актер Жерар Депардье, который с 2013 года является гражданином рф, признался, что считает войну в Украине "большой чепухой" и рассказал, за что любит страну-агрессора.

Также стало известно, что главный голливудский плейбой Леонардо Ди Каприо поднял планку в поиске новых любовниц - на светском мероприятии он появился с 19-летней моделью.

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