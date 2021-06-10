Принц Гарри обвинил BBC в клевете о его новорожденной дочери и готовится к суду

Меган Маркл и принц Гарри / Reuters

В Великобритании гремит скандал - после официальной информации о рождении Дианы Лилибет и милых подробностей о налаживании отношений Гарри с семьей пошли трефожные слухи.

Издание BBC опубликовало новость со ссылкой на "источник во дворце" о том, что Гарри не советовался с бабушкой перед тем как дать имя дочки, и что назревает очередной скандал.

Издание настаивает, что их источник во дворце оспаривает то, что принц Гарри самой первой позвонил Елизавете II, и попросил разрешения назвать дочь в ее честь.

Реакция со стороны принца Гарри последовала оперативно. Как сообщает издание ABC.net.au, адвокаты герцога и герцогини разослали письмо в ВВС и некоторые СМИ, с предупреждением, что статья BBC является "ложной и дискредитирующей", и обвинения не должны повторяться.Читайте такжеМеган Маркл выиграла суд против MailOnline і Mail On Sunday

Издание BBC недавно перепубликовало свою новость, в которую добавило, что юридическая фирма Schillings, которая действует от имени принца Гарри и Меган, заявила, что сообщение BBC о том, что у королевы не спрашивали разрешения на использование имени Лилибет, было ложным и дискредитирующим и не должно повторяться. Букингемский дворец не комментрирует ситуацию.

Принц Гарри, Меган Маркл и Елизавета ІІ / Getty Images

Кейт Миддлтон поздравила Меган Маркл с дочкой после семейного скандала

О второй беременности Меган Маркл стало известно в феврале 2021 года - пара сделала признание в День влюбленных.

До этого, в ноябре 2020 года Меган Маркл призналась, что летом у нее случился выкидыш.