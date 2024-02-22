Прикован к постели: Чмерковскому провели сложную операцию на шее

Брат популярного танцора и хореографа Максима Чмерковского - Валентин, перенес серьезную и тайную операцию.
По информации Page Six, он еще в прошлом году получил серьезную травму шеи.
В среду танцор опубликовал на своей странице в Instagram то, как он лежал на больничной койке, а также показал свой послеоперационный шрам.
37-летний Чмерковский не рассказал о том, что произошло, но, судя по всему, какое-то время он был прикован к постели, пока выздоравливал в медицинском центре.
Однако Чмерковский, похоже, сейчас снова в добром здравии, поскольку он также опубликовал фотографию со своим годовалым сыном Римом, а также видео, на котором он танцует в студии с другими.
Напомним, ранее жена украинского танцора и члена жюри "Танцев со звездами" Макса Чмерковского Пета Мургатройд, довела до слез своего мужа новостью о третьей беременности, спустя всего 4 месяца после рождения своего второго сына Рио. Пара, которая прошла длинный путь и никак не могла зачать второго ребенка, станет родителями в третий раз.
Ранее также Пета Мургатройд поделилась "круглым" фото. На нем американская танцовщица и возлюбленная первого украинского холостяка Чмерковского позирует на девятом месяце беременности и с нетерпением дожидается рождения своего второго долгожданного сына.
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