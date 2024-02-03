Пригласили к военным НАТО: Ефросинина похвасталась достижениями мужа на войне

Телеведущая поделилась тем, чего достиг ее муж Тимур Хромаев.

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Маша Ефросинина гордится своим мужем Тимуром Хромаевым/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/mashaefrosinina

Украинская телеведущая и общественная активистка Маша Ефросинина поделилась военными достижениями своего супруга Тимура Хромаева.

На своей странице в Instagram, она опубликовала скриншот экрана, на котором видно, что она разговаривает со своим мужем. "Муж - никогда не был фанатом публичности. Но особенно не был против поддерживать зарисовки нашей семейной жизни в моей социальной сети", - рассказывает Ефросинина.

По ее словам, за последние полтора года Тимур Хромаев практически ничего не разрешал постить о своей службе в армии. "Но сегодня он не помешает мне поделится с вами тем, что я им горжусь. Тимура уже во второй раз пригласили к военным НАТО для обмена опытом и обсуждением технологий, которые он и его побратимы разработали и работают", - написала телеведущая.

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Маша Ефросинина поделилась успехами своего мужа / Скриншот Instagram/mashaefrosinina

Напомним, ранее Маша Ефросинина отреагировала на очередной подлый обстрел Украины и ее гражданской инфраструктуры российскими оккупантами. В субботу, 30 декабря, россияне ударили ракетами по центру Харькова.

Ранее также Ефросинина рассказала, что отмечала новогодние праздники с мужем-военнослужащим Тимуром Хромаевым за границей и вызвала недовольство украинцев.

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