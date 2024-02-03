Пригласили к военным НАТО: Ефросинина похвасталась достижениями мужа на войне

Украинская телеведущая и общественная активистка Маша Ефросинина поделилась военными достижениями своего супруга Тимура Хромаева.
На своей странице в Instagram, она опубликовала скриншот экрана, на котором видно, что она разговаривает со своим мужем. "Муж - никогда не был фанатом публичности. Но особенно не был против поддерживать зарисовки нашей семейной жизни в моей социальной сети", - рассказывает Ефросинина.
По ее словам, за последние полтора года Тимур Хромаев практически ничего не разрешал постить о своей службе в армии. "Но сегодня он не помешает мне поделится с вами тем, что я им горжусь. Тимура уже во второй раз пригласили к военным НАТО для обмена опытом и обсуждением технологий, которые он и его побратимы разработали и работают", - написала телеведущая.
Напомним, ранее Маша Ефросинина отреагировала на очередной подлый обстрел Украины и ее гражданской инфраструктуры российскими оккупантами. В субботу, 30 декабря, россияне ударили ракетами по центру Харькова.
Ранее также Ефросинина рассказала, что отмечала новогодние праздники с мужем-военнослужащим Тимуром Хромаевым за границей и вызвала недовольство украинцев.
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