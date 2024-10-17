Киркоров заинтриговал своим новым увлечением.

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Филипп Киркоров рассказал о новом увлечении / коллаж: Главред, фото: facebook.com/p/Philipp-Kirkorov-100044260682422

Кратко:

У Киркорова появился мотиватор

Путинист научился стрелять и занимается спортом

Российский певец Филипп Киркоров, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, рассказал, что у него есть некий мотиватор.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, неизвестный человек приезжает к путинисту домой, но что именно он там делает никто не знает.

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Также любитель диктатора Путина признался, что научился стрелять и занимается спортом, чтобы поддерживать форму, которой добился при помощи пластического хирурга.

"Мне это нетрудно, потому что ко мне домой прекрасный мотиватор периодически приезжает. Я теперь и стрелять научился", - рассказала путинист Киркоров.

Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Филипп Киркоров - последние новости по теме

Ранее путинист Киркоров опозорился перед дочерью Ани Лорак на вечеринке, посвященной Дню рождения девочки. Филипп был приглашен на праздник, так как является крестным Софии.

Также Примадонн устроил разборки на сьемках нового клипа. Причина недовольства Киркорова удивила даже его коллегу, который буквально опешил из-за мелочности певца.

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