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Президент Украины рассказал о своем отношении к Гайдаю и советским комедиям

8 декабря 2022, 19:50
Владимир Зеленский назвал такое кино классикой своего поколения. Впрочем, не обошлось без нюансов.
Президент Украины Владимир Зеленский
Владимир Зеленский рассказал, как относится к советским комедиям после начала полномасштабной войны / instagram.com/zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский стал человеком 2022 года по версии именитого издания Time. Он разделил этот титул вместе с "духом Украины".

Портрет украинского гаранта вместе с известными личностями украсил обложку журнала, который посвятил Зеленскому большую статью. Говорили о многом - о жизни и политике, о его посещении горячих точек и личных предпочтениях, которые изменились в приходом в Украину полномасштабной войны.

В частности гарант признал, что вырос в поколении, которое считает советские фильмы классикой. Владимир Александрович и сам ранее являлся поклонником творчества Леонида Гайдая, который известен своими кинокомедиями.

Теперь советский контент вызывает у него отторжение. "Были замечательные советские комедии. Это классика моего поколения, но я не могу сейчас их смотреть. Они возмущают меня", - объясняет гарант.

Слова президента Украины метко резюмировал корреспондент Time: "Воспоминания о его юности (Владимира Зеленского - прим. редактора) теперь окрашены зверствами, совершенными русскими войсками в этом году ради имперских амбиций Москвы".

Напомним, ранее солист рок-группы "Антитела" Тарас Тополя, который практически сразу после полноценного российского вторжения в Украину вступил в тероборону, рассказал о том, как едва не погиб в бою, когда попал под ракетный удар.

Также популярный телеведущий Данэль Салем рассказал о том, как на фронте прощался с жизнью - военный был готов совершить самоубийство, чтобы не попасть в руки к врагу.

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